Equipaments
L'Ajuntament de Tarragona destinarà 230.000 euros a grans reparacions de centres educatius
El modificatiu de crèdit permetrà adequar els patis de totes les llars d’infants municipals i pintar els centres que més ho requereixen
L’equip de Govern de l’Ajuntament de Tarragona portarà a la CIS del proper 17 de juny una modificació de crèdit que permetrà augmentar en 30.000 euros la partida destinada a les grans reparacions i manteniment de centres educatius de la ciutat. Això fan un total de 230.000 euros destinats a aquesta tasca. Gràcies a l'ampliació amb aquests 30.000 euros, s'adequaran els patis de les llars d’infants municipals.
A més, també s’incrementa amb 168.000 euros més la partida destinada actualment a pintura (110.000 euros) i conservació dels centres educatius arribant així a un total de 278.000 euros que es podran utilitzar per aquesta finalitat.
Això permetrà pintar les escoles de Els Àngels, Campclar, Escola El Serrallo i la Llar d’Infants municipal de Sant Pere i Sant Pau. Ara mateix s’està pintant l’escola de La Floresta i, a finals d’aquest mateix mes de juny, s’acabarà de pintar la de Torreforta. Al finalitzar el curs escolar, començaran també amb les obres de pintura a l’escola de Sant Salvador.
La consellera d’Educació, Isabel Mascaró, ha detallat que «aquesta modificació de crèdit ens permetrà continuar en la nostra línia de treball i, per tant, seguir apostant per millorar les condicions de vida de l’alumnat de la nostra ciutat que és una de les nostres prioritats».
La modificació de crèdit està previst que s’aprovi al proper plenari del 26 de juny.