Mobilitat
El Govern autoritza augmentar la inversió per a millorar els accessos al Port de Tarragona
Les obres consisteixen en una nova rotonda a la intersecció
El Govern d'Espanya, a proposta del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, ha autoritzat la signatura de l'addenda modificativa del conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Autoritat Portuària de Tarragona per executar les obres de la nova rotonda a la carretera C-31B, a Vila-seca, que permetrà una accessibilitat millor i més segura al recinte portuari.
En concret, aquesta addenda es refereix a l'increment de la inversió prevista al conveni, que assumirà l'Autoritat Portuària de Tarragona, passant des dels 2.798.499,85 euros fins als 3.445.460,79 euros, és a dir, 646.960,94 euros més. Les obres consisteixen en una nova rotonda a la intersecció.