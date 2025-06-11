Política
ERC diu que Viñuales fa de Tarragona un «aparador»
Els republicans fan un balanç de mandat molt crític amb l'alcalde
El grup municipal d’Esquerra Republicana va fer ahir balanç de l’equador de mandat del govern municipal capitanejat per Rubén Viñuales. «Tarragona mereix un govern més ambiciós, que compleixi amb la seva paraula i que tingui un rumb», va expressar la portaveu d’ERC, Maria Roig. Els republicans fan una anàlisi molt crític amb l’executiu socialista. «Viñuales no entén el llegat republicà i converteix la ciutat en un aparador», va exposar Xavi Puig, portaveu adjunt del grup.
Des d’ERC, es reivindiquen com «l’única» oposició a l’Ajuntament. «Volem que el govern posi les persones al centre de la política. Viu d’esquena a la població», va criticar Puig. En aquest sentit, els republicans consideren que l’executiu municipal ha de deixar de «viure de l’herència passada». «El seu gran projecte, el Pam a Pam, ha acabat sent un gran cartell de colors. La major part del seu pressupost s’ha destinat a publicitat», va reblar Puig.
A més, el grup municipal republicà assenyala que les dades de seguretat han empitjorat. «S’han de prendre cartes a l’assumpte. Va ser una gran promesa de la passada campanya electoral de Viñuales», va dir Roig.
Incidència
Amb tot, els republicans consideren que han aconseguit incidir en la política municipal. «El govern ha acceptat fites que deien que eren impossibles», van afegir els portaveus del grup. De cara als mesos que queden per acabar el mandat, ERC no espera «grans canvis».
«Viñuales té la seva governabilitat lligada a Junts i els ex-Vox», va dir Puig. Pel que fa al POUM, el portaveu adjunt va mostrar la voluntat de treballar-hi «colze a colze» perquè les pròximes eleccions no estiguin marcades un altre cop per l’urbanisme. «No seria bo per a la ciutadania. Estem disposats a arribar a enteses», va concloure.