Medi Natural
Un emotiu retorn al mar des de sorra tarragonina
Ahir 24 tortugues careta van ser alliberades pel CRAM a la platja de la Savinosa, gairebé un any després del seu naixement
Ja fa gairebé un any que la platja de la Savinosa va ser testimoni d’un esdeveniment insòlit, el naixement de prop de noranta cries de tortuga careta. Però no totes van començar de seguida la seva vida marina. Ahir, 24 d’aquelles tortugues, van trepitjar la sorra tarragonina per primer i potser darrer cop. Aquelles que retornin, no ho faran fins d’aquí a un parell de dècades, quan les femelles arribin a l’edat fèrtil. De moment, però, aquests petits exemplars tenen un únic i clar objectiu: la supervivència. Pot semblar senzill, però no és pas una fita fàcil. Ni tan sols per aquestes 24 valentes, que compten amb un any de vida i un quilo i mig d’avantatge respecte a les seves germanes, que es van aventurar a l’oceà just després de néixer, diminutes i vulnerables.
«Tindran moltíssimes amenaces que hi ha al nostre mar Mediterrani, però almenys tindran aquest petit impuls per tenir més facilitats per sobreviure», advertia Sílvia Giral, oceanògrafa de la Fundació CRAM. L’entitat impulsa el programa Head Starting, que consisteix a criar les tortugues en captivitat durant els primers mesos per garantir que tinguin prou mida, força i resistència per superar la fase més crítica de la seva vida.
Amb les closques ja endurides i davant un públic expectant format per banyistes curiosos que s’havien apropat per presenciar el moment, les primeres cinc tortugues van ser alliberades, tot movent les aletes a l’aire mentre eren alçades. Un cop a la sorra, començava una cursa feixuga i descoordinada cap al mar. Les onades arrossegaven les primeres dins l’aigua, mentre que d’altres semblava que no acabaven d’entendre l’objectiu d’aquella caminada, sent suaument redirigides quan es desviaven de la ruta. La resta del grup va seguir el mateix camí cap al mar, completant el trajecte amb uns quants entrebancs. Rebien un tractament del tot VIP, ocupant les pantalles dels assistents com si fossin autèntiques celebritats. A més, la seva entrada a la llibertat arribava de mà de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. «Van néixer aquí i ara comencen la seva aventura. És molt emocionant», assegurava el batlle.