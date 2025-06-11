Societat
Arrangen les canonades de la mina del Llorito per frenar el vessament d’aigua
Les obres arriben pocs dies després del reclam fet per ERC
L’Ajuntament de Tarragona va començar aquest dilluns les obres de substitució de la canonada que condueix les aigües provinents de la mina del Llorito fins a la seva font. El consistori assenyala que la intervenció arriba a causa de l’obturació de les conduccions actuals de la mina, que han provocat que l’aigua vessi pel carrer, generant molèsties, risc de relliscades i el malbaratament de l’aigua.
L’actuació, que es concentra als voltants de l’ermita, tindrà una durada aproximada d’una setmana. L’aigua de la mina del Llorito antigament arribava fins a la ciutat, passant per un aqüeducte originàriament de fusta i posteriorment de pedra, part del qual encara es conserva. La seva font originàriament era coneguda com la Font de Les Morisques.
El passat 29 de maig, el grup municipal d’Esquerra Republicana va denunciar públicament la situació de «deixadesa» que pateix aquesta font i va exigir solucions per solucionar «la pèrdua d’aigua constant». La formació assegurava que els veïns de la zona fa mesos que alertaven d’aquesta problemàtica, traslladada en diverses ocasions tant al govern com al consell d’administració d’Ematsa, «sense que s’hagi donat cap resposta efectiva».