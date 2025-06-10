Política
La secretària d’Estat de Turisme referma el compromís del govern amb el Parador Nacional de Tarragona
Sánchez indica que estudien la possible ubicació de l’equipament i assegura que el projecte arribarà a «bon port»
La secretària d’Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha refermat el compromís del govern espanyol amb el Parador Nacional de Tarragona i ha assegurat que el projecte arribarà a «bon port». En la seva visita a la ciutat aquest dimecres, ha assenyalat que encara no han decidit on s’ubicarà el nou equipament, però ha reiterat la voluntat de totes les administracions per fer-lo realitat.
«Tarragona és l'única ciutat Patrimoni de la Humanitat de Catalunya i això la fa imbatible», ha dit. D’altra banda, Sánchez ha destacat que les obres del Fòrum de la Colònia de Tàrraco suposarà una transformació d’aquests vestigis i una millora de l’entorn. L’actuació té un cost de 3,5 milions d’euros i s’ha finançat majoritàriament amb fons europeus.