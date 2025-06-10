Diari Més

La secretària d’Estat de Turisme referma el compromís del govern amb el Parador Nacional de Tarragona

Sánchez indica que estudien la possible ubicació de l’equipament i assegura que el projecte arribarà a «bon port»

La secretària d’Estat de Turisme, Rosario Sánchez, durant la seva intervenció feta en la visita d'obres al Fòrum de la Colònia de Tàrraco.

La secretària d’Estat de Turisme, Rosario Sánchez, durant la seva intervenció feta en la visita d'obres al Fòrum de la Colònia de Tàrraco.ACN

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

La secretària d’Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha refermat el compromís del govern espanyol amb el Parador Nacional de Tarragona i ha assegurat que el projecte arribarà a «bon port». En la seva visita a la ciutat aquest dimecres, ha assenyalat que encara no han decidit on s’ubicarà el nou equipament, però ha reiterat la voluntat de totes les administracions per fer-lo realitat. 

«Tarragona és l'única ciutat Patrimoni de la Humanitat de Catalunya i això la fa imbatible», ha dit. D’altra banda, Sánchez ha destacat que les obres del Fòrum de la Colònia de Tàrraco suposarà una transformació d’aquests vestigis i una millora de l’entorn. L’actuació té un cost de 3,5 milions d’euros i s’ha finançat majoritàriament amb fons europeus.

