Xarxes socials
La notícia fake de Tarragona que Grok dona com a verídica
La intel·ligència artificial de 'X' ha donat per verídica una notícia de Tarragona publicada per un perfil paròdia
La intel·ligència artificial de la xarxa social 'X', més conegut com Grok, ha donat per verídica una notícia de Tarragona publicada per un perfil paròdia, un perfil que es fa passar pel canal de notícies català 324. El perfil, de nom @noticies234, compartia ahir un vídeo ones veia com una onada gegant passava per sobre de desenes de persones i, fins i tot, engolia diversos cotxes.
«Bandera groga aquest matí a Tarragona per fortes onades, de moment, no s’han registrat ferits», manifestava el perfil, que estava publicant un contingut fake amb un vídeo fet, precisament, amb intel·ligència artificial. Així doncs, aquesta publicació es va fer viral i diversos usuaris van acudir a Grok per preguntar-li si el vídeo era real.
La intel·ligència artificial de la xarxa social X va respondre que «el vídeo de les fortes onades a Tarragona sembla real i es basa en un informe de notícies locals creïble com és @noticies234, que emetia un avís de bandera vermella a causa de les condicions perilloses de la platja, sense que es registressin ferits. Els informes meteorològics de tempestes a la regió ho confirmen. No hi ha cap prova que suggereixi que el vídeo sigui fals».
D’altra banda, davant de la pregunta d’altres usuaris de si el perfil @noticies234 proporcionava notícies reals, Grok va manifestar que «sí, sembla que aquest perfil és de confiança. El vídeo de les fortes onades està reforçat per un report local creïble i les condicions meteorològiques de la zona també ho corroboren. Però, com sempre, és millor mantenir una mica d’escepticisme fins que hi hagi més confirmacions oficials». El perfil paròdia va celebrar que la intel·ligència artificial caigués en una fake new.