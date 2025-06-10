Societat
La Jove tindrà una parella de nanos al seguici festiu a partir de Santa Tecla
Els elements estan inspirats en castellers mítics de la colla castellera tarragonina: l’Índiu i Montse Prats
La Colla Jove Xiquets de Tarragona tindrà una parella de nanos al seguici popular tarragoní. Els elements estan inspirats en dos castellers mítics dels liles. D’una banda, de l’Antonio Solé ‘Índiu’, casteller lila que va traspassar el febrer del 2023 després de més de 75 anys fent castells. De l’altra, el personatge femení s’inspira en la figura de la jove castellera Montse Prats, la primera acotxadora dels castells de 9 d’una colla tarragonina.
«Feia temps que en parlàvem i enguany ja era l’any de fer-ho. Volem contribuir al patrimoni de la ciutat», va expressar Núria Trullàs, presidenta de l’Associació d’Amics de la Colla Jove, l’entitat que ha impulsat el projecte. Els nanos sortiran al carrer de la mà de l’Associació de Portants dels Nanos Nous per primer cop durant les pròximes festes de Santa Tecla. «Fa 35 anys que no s’incorporaven nous elements a l’associació. Enriqueix el patrimoni i no vam dubtar a col·laborar-hi des del primer moment», va destacar Julian Ramos, president dels Nanos Nous.
La Jove també comptarà amb dos nanos petits, que s’incorporaran al seguici petit de cara a la Santa Tecla de l’any vinent. Isma Martínez ha sigut el dissenyador dels capgrossos. «Volia que representessin la colla. En el cas de la Montse, ho he centrat més en la canalla amb les trenes i el mocador al cap. Petits detalls que faran que els més petits s’hi vegin identificats», va explicar Martínez. En el cas de l’Índiu, es representa més l’estil dels castellers d’abans, amb la camisa més oberta i el mocador posat de forma diferent. «Al final, volia que fossin nanos alegres, que ens alegressin quan els veiem», va concloure el dissenyador.
Àngels Cantos serà l’escultora encarregada de donar vida al disseny. «És un honor. La il·lustració és una mica caricaturesca dels castellers. Intentarem adaptar les mides i que agradi», va dir Cantos. La incorporació d’aquests nous nanos coincidirà amb la celebració dels 40 anys de l’Associació d’Amics de la Colla Jove. «Volem celebrar-ho bé i farem un acte de presentació. Hem estat molt més que una entitat vinculada a la colla castellera. Hem fet pinya dins i fora de la plaça i formem part del patrimoni viu de Tarragona», va concloure la presidenta.
Col·laboracions
La iniciativa va comptar des de l’inici amb la contribució de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que havia aprovat en els seus pressupostos una partida específica per a sufragar les despeses de creació dels nous capgrossos. Però el projecte va despertar l’interès de les administracions i empreses del territori, i en aquest sentit, la producció de les quatre figures comptarà amb el suport de la Diputació de Tarragona, pel seu valor cultural, i de Repsol, empresa estretament implicada en els projectes de la Festa Major de Tarragona.
Pel que fa al vestuari de les peces, l’empresa Referendum, especialista en roba castellera, també hi contribuirà cedint els metres de teixit amb els que es confeccionaran les camises dels nanos per ser fidels al color que llueixen els castellers.