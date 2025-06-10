Mobilitat
Eliminen un carril de la rotonda de les Gavarres per «millorar el seu funcionament»
Es tracta d'un punt en el qual els accidents són habituals
Els conductors que han passat aquesta setmana per la T-11 s'han trobat amb canvis importants en la senyalització horitzontal de la rotonda de les Gavarres, que dona accés a l'A-7. La principal modificació realitzada pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha estat l'eliminació del carril interior de la glorieta. Igualment, s'ha suprimit el carril esquerre a la T-11, en l'entrada a la rotonda des de Reus.
Segons assenyalen fonts de la Subdelegació del Govern, es pretén «millorar el seu funcionament». I és que és els accidents són habituals en aquest punt. De fet, es va instal·lar una xarxa metàl·lica de protecció a l'interior de la rotonda de les Gavarres el 2018 per evitar que els vehicles accidentats puguin caure als carrils de l'A-7.
Fa quatre anys, també es van fer canvis en una altra glorieta de la T-11. Concretament, la que dona accés al Port i a l'A-27, la qual es va convertir en una turborotonda.