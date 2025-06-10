Laboral
Doctorands de la URV reclamen l’aplicació del quart any de contracte
El centre compta amb una cinquantena d’afectats que exigeixen que el Govern compleixi la llei
Els estudiants de tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili (URV), organitzats en el col·lectiu Doctorandes en lluita, denuncien que la Generalitat de Catalunya està «incomplint el seu compromís» de garantir el quart any de contracte predoctoral, una situació que actualment afecta una cinquantena d’investigadors en formació del centre. Segons afirmen, aquest dret està reconegut tant a la Llei Orgànica 2/2023 (LOSU) com al Reial decret 103/2019, que estableixen una durada mínima de quatre anys per a aquests contractes.
«La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, va prometre el passat mes de maig que garantiria aquest quart any de manera retroactiva per a convocatòries com la Joan Oró i la SDUR, però ens ha mentit. Els contractes continuen sent únicament de tres anys i, fins avui, no hem rebut cap resposta oficial», va manifestar ahir Neus Anglès, portaveu del col·lectiu. «Això vol dir que moltes de nosaltres ens veiem obligades a acabar la tesi en situació d’atur o de precarietat, la qual cosa suposa una pèrdua de continuïtat de recerca i de competitivitat en projectes clau, així com la fuga de talent d’una gran quantitat d’investigadors que cada any es veuen forçats a marxar», va lamentar. Es tracta d’una situació, va explicar, que «no només afecta la vida personal i professional d’aquests estudiants, sinó que, allunya la recerca de les necessitats socials i de les classes populars, i debilita el retorn del coneixement a la societat».
Així, el col·lectiu reclama la implementació «immediata i retroactiva» del quart any de contracte per totes les convocatòries des del 2022 fins al 2025 i exigeix un posicionament «ferm i públic» de la URV, així com «accions concretes» i un «compromís explícit». En aquest sentit, van valorar positivament que el rector del centre, Josep Pallarès, hagi respost a la seva petició de reunió, que tindrà lloc durant el dia d’avui. «Confiem que la URV, com a institució de referència, estarà a l’altura i defensarà els drets de la seva comunitat acadèmica i investigadora», va afirmar Anglès.
Actualment, hi ha 54 persones afectades només a la URV, tot i que la problemàtica, asseguren des del col·lectiu, s’estén a tot el sistema universitari català. Malgrat que alguns centres han assumit aquest quart any mitjançant fons propis, a la URV encara no s’ha confirmat cap mesura similar. «Fins ara el que s’ha anat sentint és que en aquest cas la universitat no podria fer-se càrrec, però encara no hem tingut l’oportunitat de reunir-nos amb el rector, així que no tenim cap resposta definitiva», va recordar la portaveu. «No acceptarem més excuses. El quart any ens pertoca per llei, i lluitarem fins que la Generalitat compleixi la seva paraula. La recerca digna no és un privilegi, és un dret», va concloure.