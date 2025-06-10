Successos
Detingut per trencar els vidres d'un autobús a la plaça dels Carros
L'home havia participat hores abans en una baralla a la Part Baixa
Un home de 29 anys ha estat detingut aquesta matinada per trencar diversos vidres d'un autobús que es trobava a la plaça dels Carros de Tarragona. Segons ha avançat elCaso, els fets s'han produït unes hores després d'una baralla entre un grup de joves a la Part Baixa.
Cap a les dues de la matinada, una de les persones que havia participat a la disputa ha agafat un tub de ciment i ha colpejat a l'autobús de l'empresa Hispano Igualadina, que es trobava estacionat, trencant diversos vidres. Es tracta d'un bus que feia el trajecte de Tarragona-Reus.
Els Mossos d'Esquadra s'ha personat a la zona i l'ha detingut per un delicte de danys. El detingut, que compta amb diferents antecedents, havia estat denunciat hores abans després de la baralla per un delicte d'alteració de l'ordre públic.