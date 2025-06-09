President del comitè cient´ific del Congrés del Romesco
Gastronomia
«Tarragona s’ha de sentir orgullosa de tenir una de les salses més icòniques de la cuina catalana»
El president del comitè científic del primer Congrés d’Investigació Tècnicocultural del Romesco assenyala que «Tarragona té encara molt de recorregut per posar en valor la seva gastronomia»
Quina és la tasca del comitè científic?
«Definir el contingut. És a dir, el que passarà durant aquest dia i mig de congrés en coordinació amb el Patronat de Turisme i l’Ajuntament de Tarragona».
Per on aniran els trets?
«Més enllà dels experts en romesco, també volem que vinguin pescadors, les àvies del Serrallo que cuinen amb romesco i també els cuiners dels restaurants de Tarragona que treballen amb aquesta salsa».
Quin és l’objectiu d’aquest Congrés del Romesco?
«Plantejar una pregunta: què hem de fer amb el romesco per posar-lo en valor? Hem de mirar què van fer amb el pesto genovès o la pizza napolitana, que són projectes equivalents. També necessitem que la identitat gastronòmica tarragonina s’associï més al romesco i, específicament, al suquet de peix. No només a la salsa de calçots, que és del que parla tothom».
Per tant, es vol reivindicar el romesco.
«Sí. De portes cap endins, Tarragona s’ha de sentir orgullosa de tenir una de les salses més icòniques de la cuina catalana. Als anys 60 hi havia una festa amb milers de persones gaudint del romesco. Què ens ha passat que ara fem el Concurs de Mestres Romescaires i tenim allà quatre gats? Després, de portes cap enfora, el repte és que es conegui que el romesco és de Tarragona, perquè la gent no ho sap».
Què es trobaran les persones que assisteixin a aquest primer congrés?
«Principalment, taules rodones i demostracions de casos d’èxit. Hem buscat nutricionistes, antropòlegs, arqueòlegs, historiadors... Professionals de diferents àrees de coneixement, però que estiguin tocats per la gastronomia. També periodistes i crítics gastronòmics. Hem de deixar les bases del que s’hauria de fer des del punt de vista de la divulgació i difusió d’aquest producte de valor que tenim».
A quin públic està dirigit?
«El plantejament de l’Ajuntament és que vagi dirigit a professionals de la gastronomia i del turisme. Des del comitè científic, proposem que sigui més obert a tothom que tingui interès en el romesco i la gastronomia de la ciutat. Ja veurem en què queda».
Comptareu amb vuit Estrelles Michelin de la província. Què aportaran?
«Els demanarem una pinzellada de quin paper juga el romesco a les seves cuines i com veuen el futur del romesco des de la visió de l’alta cuina. D’altra banda, portarem professionals perquè ens facin demostracions de com es fa el romesco amb diferents estils. No ens tanquem només al peix, sinó que també passarem pels arrossos o el conill».
Que l’Ajuntament de Tarragona destini més de 100.000 euros a l’organització d’un congrés del romesco ha generat crítiques...
«El primer que ha de quedar clar és que aquests diners provenen dels fons europeus Next Generation. És a dir, que el Patronat de Turisme va demanar una ajuda per cobrir el 100% del pressupost i la Unió Europea, que podria haver agafat aquests quartos i donar-los a Múrcia, París o Sebastòpol, decideix deixar-los a Tarragona. Les polèmiques són ridícules».
Hi haurà una segona edició del Congrés del Romesco?
«Com a apassionats del romesco i de la gastronomia de la ciutat, volem que tingui continuïtat. Potser no és el segon Congrés del Romesco, sinó que el següent el podríem dedicar a la gamba vermella. Volem que es consolidi una data associada a la gastronomia de Tarragona».
Creu que no en els últims anys no s’ha fet prou per a la preservació i la promoció del romesco?
«Més que ser crític amb el que no s’ha fet, estic content que ja es comencin a fer coses. A Tarragona tenim encara molt de recorregut per posar en valor la nostra gastronomia».
Aquest Congrés del Romesco és un gran primer pas.
«Exacte. I una de les primeres coses que hem parlat amb l’Ajuntament és que això no pot ser un bolet. Si s’acaba la línia d’ajuts per fer el congrés, es pot continuar fent, però amb una part que sigui fira, que això et porta recursos. Si d’aquí a tres anys, només hem fet un congrés, haurà estat un fracàs».