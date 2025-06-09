Societat
Tarragona es posa la gorra per fer front al càncer infantil
El Teatre Auditori Camp de Mart es va omplir de solidaritat i molta música amb una nova edició de la festa ‘Posa’t la Gorra!’
Tarragona va celebrar ahir, per segon any consecutiu, la festa més solidària. Centenars de persones van passar ahir pel Teatre Auditori Camp de Mart per participar en una nova edició del Posa’t la gorra!. Xavier Grasset i Anna Bertran, companys del programa La Selva del 3cat, van conduir aquest esdeveniment, impulsat per l’Associació de Familiars i Amics Oncològics de Catalunya (AFANOC).
El cel gris i ennuvolat feia brillar encara més els somriures de tots els nens que van poder gaudir dels diferents tallers, així com dels espectacles musicals a càrrec del grup Els Atrapasomnis, la Bandarra Street Orkestra i la Banda Infantil de la Unió Musical de Tarragona. Per primer cop, va tenir lloc un gran sorteig solidari que va servir per recaptar fons per a mantenir la gratuïtat dels serveis que ofereix l’AFANOC gratuïtament.
El moment central de la celebració va arribar la lectura del manifest per part d’una família de la ciutat vinculada a l’AFANOC des de l’any 2014, quan el seu fill gran, Francesc Xavier, va ser diagnosticat amb càncer. El jove va reivindicar les dificultats amb les quals es troben els nois i noies de la seva edat que pateixen aquesta malaltia. A més, va remarcar la importància del seguiment a llarg termini de les possibles seqüeles que poden aparèixer arran d’un diagnòstic oncològic.