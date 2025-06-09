Patrimoni
La Síndica de Greuges reclama a l’Ajuntament que aturi la degradació de les voltes del Circ
Les filtracions d’aigua al carrer Ferrers afecten des de fa anys els números 26, 28, 32 i 34 de la plaça dels Sedassos
La Síndica de Greuges ha comunicat a l’Ajuntament de Tarragona que les filtracions d’aigua estan afectant de manera «important» diversos edificis de la plaça dels Sedassos i les voltes del Circ Romà. Per aquest motiu, adverteix al consistori que «prengui mesures» per posar solució a aquesta problemàtica, denunciada per un grup de propietaris i veïns de la plaça.
«La seva incidència, d’una banda, posa en risc la seguretat i la salubritat en l’ús privat que es fa d’aquests edificis i, d’altra banda, malmet un bé que forma part del patrimoni cultural de la humanitat», indica la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, en la resolució signada el passat 20 de maig i que s’ha enviat a l’Ajuntament.
Les persones denunciants van enviar a la Síndica documentació sobre la situació que arrosseguen «des de fa molts anys, més de vint, i que s’ha agreujat en l’última dècada», indica un dels veïns afectats, Joan Serramià. «I no ens afecta només a les nostres cases o els nostres locals, està afectant un bé molt preuat com són les voltes romanes», afegeix.
Tot plegat estaria produït per l’aigua pluvial que es filtra des del carrer Ferrers, urbanitzat l’any 1995, però amb mancances en el sistema de recollida d’aigües i clavegueram. Així s’ha fet constar al consistori en diversos informes tècnics. «Segons es pot constatar per aquests informes, tal com ja us vam recordar en la nostra sol·licitud de dades, no es tracta solament d’humitats, sinó d’autèntiques filtracions d’aigua viva que estan desfent el material constructiu de la volta», recalca la síndica en la resolució.
Recomanacions
En l’últim punt de la resolució, la Síndica de Greuges «recomana» a l’Ajuntament una sèrie de mesures per pal·liar aquesta situació. Comprovar l’afectació i l’estat de conservació de les voltes (les que s’ubiquen dins dels habitatges i les de l’exterior), prendre mesures per a protegir-les segons el seu estat, verificar en quina mesura la urbanització del carrer Ferrers incideix en les filtracions, agilitar l’execució de les obres de manteniment del col·lector d’aigües o agilitar l’elaboració de l’estudi hidrològic de la Part Alta són les primeres recomanacions. També adverteix el consistori que ha d’inspeccionar els locals afectats i establir mecanismes amb els propietaris per solucionar el problema, estudiar mesures provisionals i determinar un calendari d’actuacions amb el compromís de complir-lo.
El consistori es defensa
Aquest mitjà s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament per conèixer si està al cas d’aquesta problemàtica i si hi ha intencions de solucionar-la. «La millora del col·lector del carrer Ferrers s’inclou en el Pla de Millora d’EMATSA i, de fet, és una de les actuacions que es consideren prioritàries», indiquen fonts municipals. Per altra banda, i sobre les afectacions en el patrimoni romà, reconeixen que les filtracions «fa temps que repercuteixen en les voltes», però subratllen que «es va fent el seguiment» i que «en cap moment han suposat una afectació al patrimoni».
Els veïns, farts de les filtracions: «És qüestió de temps que passi una desgràcia»
Serramià recalca que «les voltes romanes no caune perquè els romans les construïen molt bé», però assegura que la resta d’elements constructius, d’època posterior, pateixen els efectes de les filtracions. «I estem parlant d’un element protegit per la UNESCO...», afegeix Serramià.
Els veïns, cansats d’esperar les solucions promeses per l’Ajuntament en diverses ocasions, van decidir posar al cas de la situació a la Síndica de Greuges de Catalunya. «Estem farts. Vam enviar una carta a l’alcalde i ni tan sols ens ha contestat. I les promeses que ens van fer, no les han complert», indica un altre dels propietaris afectats per la situació.
El mes de novembre de 2023, hi va haver una reunió entre la part afectada, el consistori i EMATSA. Es va acordar, entre altres, incloure el carrer Ferrers en el llistat de vies a arranjar, visitar les voltes en dies de pluja intensa o inspeccionar els col·lectors propers. Segons denuncien, res d’això s’ha arribat a executar i la situació continua igual. Amb la resolució de la Síndica, esperen que el consistori «es posi les piles» i arrangi la recollida d’aigües pluvials del carrer Ferrers.