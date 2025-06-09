Serveis
El projecte del nou dipòsit de vehicles s’enllestirà aquest mes
Mentrestant, el consistori prorroga el contracte d’arrendament de l’actual espai per 7.695,60 euros mensuals
L’Ajuntament de Tarragona ultima el projecte del nou dipòsit de vehicles. El consistori té previst construir el nou espai en un terreny municipal del PP13, un polígon urbanitzat l’any 2005 i ubicat a tocar del barri de Campclar. La previsió és que el projecte del dipòsit s’entregui aquest mateix mes de juny. Tot i això, la construcció i la posada a punt del nou recinte encara no té un calendari fixat.
Mentrestant, el consistori ha prorrogat el contracte d’arrendament de l’actual espai que ocupa el dipòsit, a tocar del passeig Torroja. Els terrenys pertanyen a la Fundació Casa Sant Josep. L’Ajuntament va signar un nou contracte l’1 de gener d’enguany per un import mensual de 7.695,60 euros, IVA inclòs. La vigència del contracte era per un període de 6 mesos, prorrogables excepcionalment a 4 mesos més. L’Intendent de la Guàrdia Urbana, Manuel Vázquez, va emetre un informe a l’abril demanant a l’equip de govern que el prorroguessin. «És necessari i ineludible prorrogar l’esmentat contracte d’arrendament fins que estigui construït el nou dipòsit de vehicles municipal», va exposar l’Intendent. Fonts de la Urbana exposen que s’utilitzarà aquest espai fins que no pugui utilitzar el nou.
Centenars de vehicles
En la memòria del contracte, s’exposa que en els últims mesos han ingressat a l’actual dipòsit uns 200 vehicles que no han vingut a recollir els seus titulars i dels quals es troben en la tramitació dels corresponents expedients per abandonament, processos que suposen entre 2 i 6 mesos de tramitació. L’espai al Camí de l’Ermita de la Salut fa més de 20 anys que presta el servei. Però aviat s’acabarà perquè la propietària hi vol construir una residència.
Nova residència
El nou centre assistencial el promou l’empresa Vitalia, el tercer grup geriàtric més gran d’Espanya. La residència, que tindria capacitat per a 150 persones, s’ha projectat a la parcel·la on actualment es troba el dipòsit de vehicles municipal. Tal com ja va avançar el Diari Més, el projecte es troba sobre la taula del consistori des del passat estiu. Els diferents departaments van emetre informes al respecte i es va demanar que s’esmenessin algunes qüestions que eren desfavorables en l’àmbit urbanístic.
