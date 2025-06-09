Societat
Parc Central inicia una campanya per donar una segona vida a la roba
Els clients podran donar a Micolet les peces de roba que no utilitzin i es posaran a la venda en a la seva botiga en línia
Parc Central s’uneix a l’acció que CBRE, companyia que gestiona el centre comercial, ha posat en marxa amb Micolet, botiga en línia de roba de segona mà per a dona, perquè els clients tinguin l’oportunitat de donar una nova vida a les seves peces de roba i, així, contribuir a reduir l’impacte mediambiental.
Sota el paraigua de Caring For Communities de CBRE, l’acció estarà activa durant tot el mes de juny. A través d’una pàgina exclusiva a la qual tindran accés els clients de Parc Central, podran enviar la seva roba a Micolet per ser valorada de manera totalment gratuïta.
A més d’aquesta bonificació en els costos d’enviament, els clients de Parc Central podran obtenir un codi de descompte de 7 € per a futures compres superiors a 20 € a Micolet. Les persones interessades només hauran de seleccionar un mínim de 20 peces que ja no utilitzin, netes i en bon estat, omplir un formulari i empaquetar-les en caixes perquè un missatger les reculli. Tota la roba recollida que estigui en bones condicions es posarà a la venda al web de Micolet.
Amb aquesta iniciativa que convida a reduir, reutilitzar i reciclar recursos, Parc Central, a través de CBRE, promou hàbits de consum responsables. El projecte vol impulsar l’economia circular a través de la moda, contribuint així de manera activa al desenvolupament sostenible.