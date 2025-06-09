Diari Més

Societat

Parc Central inicia una campanya per donar una segona vida a la roba

Els clients podran donar a Micolet les peces de roba que no utilitzin i es posaran a la venda en a la seva botiga en línia 

Els usuaris que donin 20 peces de ropa rebran un cupó descompte.

Els usuaris que donin 20 peces de ropa rebran un cupó descompte.Cedida

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Parc Central s’uneix a l’acció que CBRE, companyia que gestiona el centre comercial, ha posat en marxa amb Micolet, botiga en línia de roba de segona mà per a dona, perquè els clients tinguin l’oportunitat de donar una nova vida a les seves peces de roba i, així, contribuir a reduir l’impacte mediambiental.

Sota el paraigua de Caring For Communities de CBRE, l’acció estarà activa durant tot el mes de juny. A través d’una pàgina exclusiva a la qual tindran accés els clients de Parc Central, podran enviar la seva roba a Micolet per ser valorada de manera totalment gratuïta.

A més d’aquesta bonificació en els costos d’enviament, els clients de Parc Central podran obtenir un codi de descompte de 7 € per a futures compres superiors a 20 € a Micolet. Les persones interessades només hauran de seleccionar un mínim de 20 peces que ja no utilitzin, netes i en bon estat, omplir un formulari i empaquetar-les en caixes perquè un missatger les reculli. Tota la roba recollida que estigui en bones condicions es posarà a la venda al web de Micolet.

Amb aquesta iniciativa que convida a reduir, reutilitzar i reciclar recursos, Parc Central, a través de CBRE, promou hàbits de consum responsables. El projecte vol impulsar l’economia circular a través de la moda, contribuint així de manera activa al desenvolupament sostenible.

tracking