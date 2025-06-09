Municipal
La Generalitat es compromet a ajudar perquè Tarragona tingui un Parador Nacional
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha fet aquest migdia una visita institucional a l’Ajuntament de Tarragona
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha fet aquest migdia una visita institucional a l’Ajuntament de Tarragona on ha estat rebut per la corporació municipal i ha signat al Llibre d’Honor del consistori. A continuació, ha fet una reunió de treball amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan; el conseller d’Urbanisme, Llicències, Domini Públic i Patrimoni, Nacho García Latorre; el director general d’Indústria, Xavier Roca; i la directora dels serveis Territorials d’Empresa i Treball a Tarragona, Maria del Mar Giné.
L’alcalde Viñuales ha agraït la visita del conseller Sàmper i ha remarcat que «Tarragona està de moda en les inversions. Tarragona està preparada per rebre’n i aquestes són especialment importants perquè estimularan l’ocupació».
Per la seva part, el conseller Sàmper ha remarcat que «Catalunya creixerà molt, però també ha de créixer de manera especial Tarragona» i ha citat temes com la descarbonització, la Vall de l’Hidrogen o l’Hidrogen verd.
Pel que fa al turisme, l’alcalde ha defensat un model per Tarragona «de qualitat destacant valors com la gastronomia i en això ajudaria a tenir un Parador Nacional». «El 14% del PIB nacional ve del turisme, per tant, hem de defensar el turisme com a concepte d’indústria». Sobre la necessitat de tenir un Parador Nacional a Tarragona el conseller d’Empresa i Treball ha emfatitzat: «No sé com encara Tarragona no el té. Té un factor històric que difícilment es pot trobar a una altra ciutat. Des de la conselleria farem tot el possible per ajudar que es tingui. Demanarem que es tracti a Tarragona amb el mateix criteri que s’ha fet servir en altres ciutats», ha subratllat.