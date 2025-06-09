Castells
El Concurs de Castells treballa en una nova taula de puntuacions amb el màxim consens casteller
S'enviarà una enquesta a les 42 colles participants i es mantindran converses personalitzades amb castellers, prescriptors i periodistes
L’organització del Concurs de Castells de Tarragona, complint el compromís adquirit l’any 2023 en el sí de la Comissió Assessora, ha iniciat un procés de treball consultiu per elaborar una nova taula de puntuacions amb l’objectiu que sigui fruit del consens més ampli possible i pugui servir de referència durant moltes edicions del certamen. Aquesta voluntat de dissenyar una eina més estable i perdurable respon a la necessitat d’afavorir una major continuïtat i claredat en el sistema de valoració, adaptant-lo alhora als reptes del present i del futur del fet casteller.
Amb aquesta finalitat, i per tal d’establir un ordre de dificultat dels castells reconegut de manera àmplia, la direcció castellera del Concurs ha impulsat un procés participatiu que inclou converses amb persones de reconegut prestigi dins del món casteller, consultes a les colles participants i intercanvis amb professionals del periodisme i la comunicació especialitzats en castells. En aquest sentit, l’enquesta s’ha enviat a les 42 colles castelleres que van participar en l’última edició, i també a 70 prescriptors del món casteller i 16 periodistes.
La directora castellera del Concurs, Ester Roca, ja va anunciar el 2024 la voluntat de treballar per consensuar aspectes estructurals del certamen. El primer gran repte en aquest sentit és, precisament, l’elaboració d’una taula de puntuacions amb una mirada a llarg termini, capaç de mantenir-se vigent durant anys i de respondre als canvis i evolucions pròpies del món casteller, com s’ha fet des de la primera edició del Concurs l’any 1932.
El document base utilitzat en els darrers anys, fruit de l’experiència i el treball de la Comissió Assessora, ha generat diversos debats i discrepàncies. És per això que l’organització aposta ara per un procés de contrast ampli, escoltant les opinions i propostes d’un gran nombre de colles i persones amb un ampli coneixement del món casteller.
A través d’una enquesta i converses personalitzades, es vol recollir informació detallada sobre diversos aspectes tècnics i conceptuals de la taula de puntuacions que ha d’entrar en vigor l’1 de setembre de 2025. En aquest procés també es tenen molt en compte les reflexions i propostes recollides, en el marc de la beca CEPAC, en l’estudi Propostes per optimitzar el Concurs de Castells i la taula de puntuacions, realitzat per Enric Güell, Carles Esteve i Pau Ricomà.
L’enquesta demana l’opinió també d’altres aspectes relacionats amb el Concurs de Castells, com ara la durada de la competició, el reglament intern, la composició del jurat o el sistema de venda d’entrades, entre d’altres.