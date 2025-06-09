Cultura
La Colla Jove tindrà una parella als Nanos Nous al Seguici Popular de Tarragona
Les dues peces es presentaran al setembre, en el marc de les festes de Santa Tecla, i també tindran una versió infantil
El Seguici Popular de Tarragona creixerà aquesta propera Santa Tecla amb dues noves incorporacions carregades de simbolisme i identitat local. Es tracta d’una parella de Nanos Nous inspirats en figures històriques de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, una iniciativa impulsada per l’Associació de Portants dels Nanos Nous i l’Associació d’Amics de la Colla Jove (AACJ), que enguany celebra 40 anys.
Les dues figures —una femenina i una masculina— es presentaran al públic durant les festes de Santa Tecla 2025, i comptaran amb una versió infantil que es preveu estrenar el 2026. El projecte ja ha estat aprovat per la Comissió Assessora del Seguici Popular.
Els nous capgrossos, obra de l’artista Isma Martínez i l’escultora Àngels Cantos, homenatgen dos castellers emblemàtics:
- Antonio Solé ‘Índiu’, històric casteller que va fer història amb la Colla Jove i va morir el 2023.
- Montse Prats, pionera en els castells de gamma extra, símbol de modernitat i compromís femení amb el món casteller.
El projecte ha comptat amb el suport directe de la Colla Jove, que va incloure una partida específica en el seu pressupost per a la creació de les figures. A més, ha rebut el patrocini de la Diputació de Tarragona i Repsol, que han volgut destacar el valor cultural de la iniciativa. Per completar el conjunt, l’empresa Referendum, especialitzada en roba castellera, ha cedit el teixit per a les camises dels nanos.
Núria Trullàs, presidenta de l’AACJ, ha remarcat que «aquests nanos expliquen la nostra història i la fan perdurar». Per la seva banda, Julián Ramos, president dels Portants dels Nanos Nous, ha recordat que feia 35 anys que no s’incorporaven noves figures a aquesta tradicional família.
Les noves figures incorporaran detalls únics vinculats a les seves èpoques i la imatgeria de la Colla Jove, com camises, mocadors i altres elements de la festa major tarragonina. La seva estrena està prevista per un acte públic durant les festes de Santa Tecla, encara per concretar, i ja ha comptat amb la participació directa de Montse Prats i del nét de l’Índiu.