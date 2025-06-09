Laboral
Doctorandes de la URV exigeixen a la Generalitat el pagament del quart any de contracte
Les investigadores reclamen el suport explícit del rector i que insti al Govern a complir la llei
Una cinquantena d'estudiants de la tesi doctoral de la Universitat Rovira i Virgili (URV), organitzades en el col·lectiu Doctorandes en Lluita, reclamen a la Generalitat que assumeixi el quart any de contracte reconegut per llei i que la consellera Núria Montserrat va comprometre's a pagar per a les convocatòries des de 2022, de manera retroactiva.
Les investigadores afectades denuncien que es veuen «obligades a acabar la tesi en situació d'atur o precarietat», fet que els suposa «greus repercussions emocionals i professionals». El col·lectiu ha reclamat al rector de la URV, Josep Pallarès, un posicionament «ferm i públic» de suport a la reclamació i al compliment de la llei, perquè es garanteixi «el dret a una recerca digna».
El col·lectiu Doctorandes en Lluita de la Universitat Rovira i Virgili ha defensat que cal «garantir condicions dignes per a totes les investigadores en formació» i «complir les lleis» que reconeixen «els seus drets laborals», també el quart any d'investigació de la tesi doctoral.
La portaveu Núria Anglès ha assenyalat les normatives estatals que estableixen aquest dret a quatre anys de contracte per a les investigadores i que la consellera de Recerques i Universitats, Núria Montserrat, s'havia compromès a assumir. Des de l'última reunió, el 7 de maig, «no han rebut cap resposta». «La nostra reivindicació ha quedat en l'oblit», ha recriminat Anglès.
Les investigadores, almenys 54 a la universitat tarragonina i ebrenca, denuncien que aquesta situació les obliga a acabar la tesi en situacions personals i professionals «precàries», que la URV pateix «una pèrdua de continuïtat investigadora i una fuga de talent», i que «minva la competitivitat en projectes nacionals i internacionals». El col·lectiu també lamenta que la recerca es converteixi «en un espai elitista i precari, allunyat de les necessitats socials i privat a les classes populars», mentre que «la possibilitat que la recerca no tingui retorn a la societat creix exponencialment».
Doctorandes en Lluita de la URV s'ha de reunir aquest dimarts amb el rector Josep Pallarès a qui demanen «implicació i accions concretes» per exigir a la Generalitat «l'aplicació immediata del quart any de contracte amb caràcter retroactiu per totes les convocatòries des del 2022 fins al 2025». «Confiem que la URV, com a institució acadèmica de referència, estarà a l'altura i defensarà els drets de la seva comunitat acadèmica investigadora», ha dit Anglès. «El quart any ens pertoca per llei i lluitarem fins que la Generalitat compleixi. La recerca digna no és un privilegi, és un dret», ha afegit.