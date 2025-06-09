Esports
Una atleta tarragonina, reconeguda com la millor esportista universitària de Catalunya
La llançadora de martell Montserrat Montañés i Arbó ha guanyat el reconeixement representant la UIC, Universitat internacional de Catalunya
L’atleta tarragonina Montserrat Montañés i Arbó ha estat guardonada amb el premi a la Millor Atleta Universitària de Catalunya, un reconeixement destacat en l’àmbit esportiu universitari del país. L'atleta va recollir el premi el passat dijous 5 de juny en un acte celebrat a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Montañés, especialitzada en el llançament de martell, competeix representant la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), i ha estat reconeguda no només pels seus mèrits esportius, sinó també pel seu compromís, constància i valors dins i fora de la pista.