Una atleta tarragonina, reconeguda com la millor esportista universitària de Catalunya

La llançadora de martell Montserrat Montañés i Arbó ha guanyat el reconeixement representant la UIC, Universitat internacional de Catalunya

Imatge de Montserrat Montañés i Arbó.

L’atleta tarragonina Montserrat Montañés i Arbó ha estat guardonada amb el premi a la Millor Atleta Universitària de Catalunya, un reconeixement destacat en l’àmbit esportiu universitari del país. L'atleta va recollir el premi el passat dijous 5 de juny en un acte celebrat a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Montañés, especialitzada en el llançament de martell, competeix representant la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), i ha estat reconeguda no només pels seus mèrits esportius, sinó també pel seu compromís, constància i valors dins i fora de la pista.

Imatge de l'entrega del premi.

