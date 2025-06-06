Seguretat
Tarragona reforça la seguretat a la Rambla amb la reubicació de pilones antiatropellaments
Des del monument de la Torre del Vents fins al Balcó del Mediterrani hi ha 160 blocs de granit
L'Ajuntament de Tarragona ha blindat la zona de vianants de la Rambla Nova amb la recol·locació de pilones de granit, d'uns cent quilos de pes, per evitar les entrades de vehicles i que no es puguin produir atropellaments massius com els registrats en altres ciutats.
Al llarg de la Rambla Nova, des del monument de la Torre dels Vents fins al Balcó del Mediterrani, hi ha 160 blocs de granit que impedeixen el pas de vehicles, tant pels extrems de cada un dels vuit trams, com pels passos de vianants.
El consistori va col·locar pilones als extrems de la Rambla Nova després dels atemptats a les Rambles de Barcelona el 2017, però ara els ha mogut uns metres cap a l'interior de cada tram para reforçar la seguretat dels vianants.
A més, instal·larà pilones metàl·liques extraïbles per afavorir l'accés als vehicles de manteniment i neteja municipals.
Cada tram disposarà d'una zona autoritzada amb pilones mòbils per facilitar també l'ocupació de la via pública per esdeveniments organitzats per l'Ajuntament i entitats, assenyalen a EFE fonts municipals.