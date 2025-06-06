Jardineria
La primavera també esclata en miniatura
Aquest dijous es va inaugurar al Pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona ‘Banshun 2025’, l’exposició i jornades de bonsai de l’Associació Tarragona Bonsai
En japonès, el mot Banshun fa referència al període de temps associat al final de la primavera, i també se sol traduir com a primavera tardana. Banshun és també el nom de l’exposició que es va inaugurar ahir al vespre a l’Ajuntament de Tarragona, impulsada per l’Associació Tarragona Bonsai, i que aplega més de cinquanta exemplars d’arbres en miniatura.
Darrere d’aquestes petites obres d’art naturals hi ha una quinzena de socis de l’entitat que, com cada any, han respost a la crida de l’organització per mostrar els exemplars que els generen més orgull. «Cada estació de l’any és interessant», explica Jordi Tudó, membre de l’associació. «Si a la tardor els arbres de fulla caduca comencen a tardorejar, a la primavera comencen a fer la brostada i és un esclat de joia». I ara, detalla, a finals de la primavera, en aquest Banshun estacional, «és quan estan més esplèndids».
Un cop passada la inauguració, l’exposició quedarà oberta al públic fins aquest diumenge dia 8. A més, l’ATB ha organitzat un seguit d’actes paral·lels que es realitzaran al mateix espai de la mostra, el Pati Jaume I. D’aquesta manera, aquest mateix divendres, de 17 a 19 h, la sòcia de l’entitat Fina Espallargas impartirà un taller d’Ikebana o art floral japonès. Aquest taller és obert a tots els socis i visitants de la mostra i després de la sessió s’exposaran tots els treballs realitzats. Aquesta mateixa tarda, a les 18 h, Pere Amenós, president de l’ATB, oferirà una visita guiada a l’exposició.
L’endemà dissabte 7 de juny, en horari de matí i de tarda, s’impartiran tallers sobre bonsais amb el reconegut mestre Gabriel Romero Aguadé. Finalment, diumenge dia 8, a les 11 del matí, el també mestre Josep M. Miquel, director de la revista Bonsai Pasión, visitarà tota l’exposició oferint consells i recomanacions personalitzades per ajudar a millorar els bonsais exposats. Tots aquests actes són oberts a tothom i gratuïts.
L’horari de la mostra és divendres de 10 a 20 h, dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, i diumenge de 10 a 13.30 h.
L’Associació Tarragona Bonsai va ser creada l’any 1989 per un petit grup d’aficionats en aquest art, amb l’objectiu de compartir aquesta afició. En l’actualitat compta amb prop de cent socis.