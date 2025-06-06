Diari Més

La primavera també esclata en miniatura

Aquest dijous es va inaugurar al Pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona ‘Banshun 2025’, l’exposició i jornades de bonsai de l’Associació Tarragona Bonsai

L’exposició compta amb una cinquantena de bonsais.Tjerk van der Meulen

En japonès, el mot Banshun fa referència al període de temps associat al final de la primavera, i també se sol traduir com a primavera tardana. Banshun és també el nom de l’exposició que es va inaugurar ahir al vespre a l’Ajuntament de Tarragona, impulsada per l’Associació Tarragona Bonsai, i que aplega més de cinquanta exemplars d’arbres en miniatura.

Darrere d’aquestes petites obres d’art naturals hi ha una quinzena de socis de l’entitat que, com cada any, han respost a la crida de l’organització per mostrar els exemplars que els generen més orgull. «Cada estació de l’any és interessant», explica Jordi Tudó, membre de l’associació. «Si a la tardor els arbres de fulla caduca comencen a tardorejar, a la primavera comencen a fer la brostada i és un esclat de joia». I ara, detalla, a finals de la primavera, en aquest Banshun estacional, «és quan estan més esplèndids».

Un cop passada la inauguració, l’exposició quedarà oberta al públic fins aquest diumenge dia 8. A més, l’ATB ha organitzat un seguit d’actes paral·lels que es realitzaran al mateix espai de la mostra, el Pati Jaume I. D’aquesta manera, aquest mateix divendres, de 17 a 19 h, la sòcia de l’entitat Fina Espallargas impartirà un taller d’Ikebana o art floral japonès. Aquest taller és obert a tots els socis i visitants de la mostra i després de la sessió s’exposaran tots els treballs realitzats. Aquesta mateixa tarda, a les 18 h, Pere Amenós, president de l’ATB, oferirà una visita guiada a l’exposició.

L’endemà dissabte 7 de juny, en horari de matí i de tarda, s’impartiran tallers sobre bonsais amb el reconegut mestre Gabriel Romero Aguadé. Finalment, diumenge dia 8, a les 11 del matí, el també mestre Josep M. Miquel, director de la revista Bonsai Pasión, visitarà tota l’exposició oferint consells i recomanacions personalitzades per ajudar a millorar els bonsais exposats. Tots aquests actes són oberts a tothom i gratuïts.

L’horari de la mostra és divendres de 10 a 20 h, dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, i diumenge de 10 a 13.30 h.

L’Associació Tarragona Bonsai va ser creada l’any 1989 per un petit grup d’aficionats en aquest art, amb l’objectiu de compartir aquesta afició. En l’actualitat compta amb prop de cent socis.

