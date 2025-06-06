Simulacre
El Port de Tarragona simula un vessament d'un líquid a granel per provar-ne la seguretat
El desplegament va incloure la col·locació de barreres de contenció des de mar i terra
El Port de Tarragona ha simulat l'abocament de producte líquid a granel a les seves instal·lacions durant una operació de descàrrega per avaluar l'eficàcia dels seus plans i protocols de seguretat, així com la coordinació entre els equips d'emergència, informa aquest divendres en un comunicat.
Durant el simulacre, que es va dur a terme ahir dijous, la sala de gestió d'emergències del port va activar l'operatiu i va coordinar la intervenció de Salvament Marítim, els Bombers del Parc Químic, la Guàrdia Civil, Capitania Marítima, empreses concessionàries i diverses embarcacions especialitzades.
El desplegament va incloure la col·locació de barreres de contenció des de mar i terra, així com la simulació de la retirada del líquid abocat.
L'exercici va incloure una prova pilot de la plataforma de gestió FORTIX X, dissenyada per centralitzar avisos i dades en temps real de forma segura des de la sala d'emergències, i també es van emprar imatges aèries captades amb dron.
El Port de Tarragona realitza una desena d'exercicis anuals, entre simulacres operatius i de gabinet, pràctiques, jornades de seguretat i sessions internes per avaluar i millorar els seus protocols de gestió d'emergències.