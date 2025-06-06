Judicial
La nova llei d’eficiència ha suposat una entrada «massiva» de demandes a l’Audiència de Tarragona
El president lamenta que s’utilitzi l’Administració de Justícia per «ridiculeses»
El president de l’Audiència de Tarragona, Joan Perarnau, va assegurar que la nova llei d’eficiència judicial ha suposat una entrada massiva de demandes en els mesos previs, ja que a partir d’ara, abans de poder presentar-les, les parts hauran de passar pels Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC).
En la presentació de la Memòria judicial de l’Audiència, Perarnau ha lamentat que cada vegada entren més assumptes i que s’utilitzi l’Administració de Justícia per a «autèntiques ridiculeses», principalment en matèria civil. «Entren demandes per 50-150 euros, no té ni cap ni peus», va dir. També ha recordat la situació crítica dels Jutjats de Valls i la manca de personal.
El president de l’Audiència Provincial va exposar duran el repàs de l’últim any que s’arrosseguen els mateixos problemes des de fa dècades, amb una plantilla amb 95 jutges, que no s’ha ampliat i que té molta mobilitat. Davant d’això, Perarnau ha lamentat que cada vegada es registren més assumptes als jutjats de la demarcació de Tarragona. «És judicialitzar tot més, és desesperant, els jutges estem per resoldre coses greus», va manifestar.
Segons ell, el 80% de les demandes en matèria civil no s’haurien de produir. «És ridícul utilitzar un òrgan judicial per reclamar la pèrdua d’una maleta en un vol», va assenyalar. Perarnau considera que aquestes reclamacions haurien de resoldre’s a través de sistemes de mediació o arbitratges. També va subratllar que l’entrada en vigor de la nova llei d’eficiència judicial ha suposat l’entrada «brutal» d’assumptes en matèria civil i mercantil.
«Entre el gener i el març, ens ha entrat un volum de demandes com no ens havia entrat mai en la història perquè els advocats han presentat tot el que tenien per evitar que els requerissin els MASC, i ara no està entrant res», va explicar Perarnau. També va dir que estan a l’expectativa de veure si es reduiran els procediments arran de l’obligatorietat que passin primer pel MASC.
Segons les dades recollides en la Memòria de l’Audiència Provincial de Tarragona de 2024, la matèria penal representa pràcticament la meitat de tots els assumptes judicials mentre que la civil es xifra en el 43%, la social en el 6% i la contenciosa administrativa en el 2%.
Tendència a l’alça
En el 2024, s’ha mantingut la tendència a l’alça dels assumptes en matèria civil; tot i això, l’increment ha estat menor respecte a anys anteriors, igualment en l’àmbit mercantil. Els assumptes penals i els de famílies no han experimentat pràcticament increments.
L’any passat, es van cometre 60.122 fets delictius a la demarcació de Tarragona. D’aquests, el 14% es van produir per Internet, principalment per estafes - majoritàriament per targetes bancàries-. Amb tot, aquests fets suposen un 1,85% menys en comparació amb el 2023.
En global, es van resoldre un 35% d’aquests fets delictius, amb una resolució superior al 90% en els delictes més greus -homicidi, lesions, agressions sexuals-. Per contra, els delictes menors, que són els més nombrosos, han tingut una resolució menor. A tall d’exemple, els delictes contra el patrimoni, que suposen el 74% del total, només s’han resolt un 22% dels casos.
Més agressions sexuals
L’any passat, es van produir quinze homicidis a la demarcació de Tarragona, un més respecte al 2023 i cinc més respecte al 2022. D’aquests quinze, tretze s’han resolt. «Això suposa fer judicis amb jurat popular pràcticament cada mes», va dir Perarnau. Pel que fa a les temptatives d’homicidi, aquestes s’han xifrat en 47, amb 45 resoltes.
També han crescut els delictes d’agressions sexuals en un 8%. En concret, hi ha hagut 438 agressions, amb 228 detinguts. L’índex de resolució ha estat del 91%. En el cas dels delictes contra el patrimoni se n’han registrat 46.255, amb 2.879 arrestos. Els delictes contra les persones són els segons més nombrosos, amb 7.623 fets delictius, un 13% del total.