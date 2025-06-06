Judicial
La mort d'un home al barri de Campclar per una baralla entre dues famílies arriba a judici
Fiscalia demana gairebé 34 anys de presó a un dels acusats i penes d’entre 1 i 13 anys per a la resta
L’Audiència de Tarragona jutjarà sis persones per la mort d’un home al barri de Campclar de Tarragona el 10 d’octubre de 2023. Fiscalia demana 33 anys i 9 mesos de presó a un dels acusats. També sol·licita penes de presó d’entre 13, 5 i 1 any per a la resta de processats. Els investigats estan acusats de delictes com el d’assassinat, de lesions amb instrument perillós, el de tinença il·lícita d’armes o per participació en una baralla tumultuària.
Segons el ministeri públic, la víctima i els seus fills caminaven per un carrer del veïnat quan dos dels acusats -pare i fill- van baixar d’un cotxe. Llavors, es va iniciar una discussió que va derivar en una baralla entre els membres de les dues famílies enfrontades per l’aplicació de llei gitana.
Segons l’escrit del ministeri públic, l’enfrontament entre les dues famílies va provocar que el fill de la víctima colpegés a un dels processats amb un pal de fusta que duia el seu pare, fet que va provocar que caigués a terra. «Aprofitant la confusió», els familiars de l’home colpejat es van afegir a la baralla amb bastons de fusta, navalles i matxets. També s’hi van unir els familiars de la víctima. «Durant la baralla, un dels investigats amb el propòsit de causar-li la mort va treure una arma curta que duia amagada sota de la roba i va realitzar diverses detonacions, impactant dos dels projectils en el cos de la víctima», assenyala l’escrit.
Després dels primers trets, l’home que havia disparat va intentar carregar novament l’arma, però un dels familiars del mort ho va impedir i el va colpejar. La resta d’investigats – familiars de l’home que va disparar- van aconseguir alliberar-lo i van fugir cap al seu domicili, on posteriorment, van ser localitzats pels cossos policials. Un altre dels processats i també familiar, que havia observat tota la baralla, va començar a disparar des de la finestra del pis familiar. «Havia rebut expresses instruccions per part d’un dels investigats que apostés l’arma i quasi de forma immediata va disparar amb una escopeta de perdigons amb la intenció d’atemptar contra la vida del fill que intentava auxiliar el seu pare estirat al mig del carrer, sense la possibilitat de defensa», diu la fiscal.
La víctima va morir a les 13.27 hores del 10 d’octubre de 2023 quan els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) estaven traslladant-lo a l’hospital. Segons recull l’escrit del ministeri fiscal, la causa de la mort va ser per un xoc hipovolèmia causat per la ferida d’arma de foc amb afectació a «grans vasos toràcics». L’home mort tenia 67 anys i sis fills.
Peticions de presó
Fiscalia considera que els fets són constitutius de diversos delictes, entre ells, el d’assassinat, d’assassinat en grau de temptativa, de lesions amb instrument perillós, de tinença il·lícita d’armes, d’un delicte de participació en baralla tumultuària i de dos delictes lleus de lesions.
Al principal acusat li demana 33 anys i 9 mesos de presó. En concret, 20 anys pel delicte d’assassinat, 12 pel delicte d’assassinat en grau de temptativa i 1 any i 9 mesos pel delicte de tinença il·lícita d’armes. A més, sol·licita una multa de tres mesos amb una quota diària de 8 euros pel delicte lleu de lesions. També li prohibeix aproximar-se a 500 metres dels familiars de la víctima i de comunicar-s’hi durant 23 anys i 10 anys de llibertat vigilada.
Pel segon processat, amb més anys de petició de presó, li demana 13 anys de presó. Concretament, 12 pel delicte d’assassinat en grau de temptativa i 1 any pel de tinença il·lícita d’armes. Així mateix, sol·licita 8 anys de llibertat vigilada i la prohibició d’aproximar-se a 500 metres dels familiars de la víctima i de comunicar-s’hi durant 15 anys.
Pel tercer investigat, fa la petició de 5 anys de presó per un delicte de lesions amb instrument perillós i li demana una multa de 3 mesos amb una quota diària de 8 euros per un delicte lleu de lesions. Finalment, per a la resta dels acusats, els demana 1 any de presó per un delicte de baralla tumultuària. També demana una indemnització total per als familiars del mort que s’enfila a més de 274.000 euros.