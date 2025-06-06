Equipaments
El Govern considera una «prioritat» per al territori el trasllat de la Laboral
La Generalitat i l’Ajuntament signaran un protocol que servirà per definir el full de ruta
El Govern de la Generalitat de Catalunya considera que el trasllat de l’antiga Laboral és una «prioritat» no només per a Tarragona, sinó per a tot el territori. Així ho va afirmar ahir la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, en resposta a la interpel·lació presentada per la diputada d’Esquerra Republicana al Parlament, Raquel Sans, qui va exigir «màxima ambició» amb aquest projecte, així com la confecció d’un «calendari clar».
«Aquest trasllat no és un caprici, és una necessitat», declarava Niubó, qui remarcava que és una «qüestió de seguretat», ja que el complex educatiu es troba «envoltat d’activitat química» actualment. Igualment, lamentava que aquest «espai singular i únic a tota Catalunya» ha patit «anys de deixadesa i no s’han fet les inversions que calien» i presenta una «connectivitat insuficient» amb el centre de Tarragona. «No són condicions dignes del segle XXI», assenyalava.
El Govern planteja que el futur campus, que s’ubicarà en uns terrenys municipals situats entre Campclar i Bonavista, sigui «obert» i «més integrat a la ciutat». La consellera d’Educació assegurava que estan «dialogant amb la comunitat educativa» per confeccionar el projecte.
També s’està elaborant «un protocol per crear un grup de treball que estableixi i determini les línies de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament per dur a terme aquest trasllat amb l’objectiu de preservar la quantitat i la qualitat de recursos i serveis que s’ofereixen a la Laboral». Aquest document servirà per definir el full de ruta a seguir.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, explicava que aquest protocol «on es parla clarament que tot això ja no té punt de retorn» es presentarà formalment quan estigui «definitivament signat». «La ubicació actual de la Laboral no té cap sentit, ja que està incrustada enmig del polígon petroquímic», assenyala el batlle, qui es mostrava «satisfet i agraït a la consellera Niubó perquè s’ho ha entomat com un repte personal». D’altra banda, afirmava que, amb el trasllat, «no es perdrà res» del que hi ha ara al complex.
Durant la seva intervenció, Niubó va assenyalar que per poder tirar endavant aquest projecte «és important poder disposar d’un nou marc pressupostari». Així, apel·lava també al suport d’ERC en els pròxims pressupostos. La diputada republicana Raquel Sans responia que «la pilota està sobre la taula» dels socialistes, ja que les condicions d’Esquerra per aprovar els comptes «estan molt clares».
ERC portarà una moció sobre el trasllat de la Laboral al pròxim ple del Parlament per buscar un «suport unànime de la cambra al projecte».