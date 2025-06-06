Transport
Els abonaments del transport públic de Tarragona continuaran costant la meitat fins a final d'any
L'Ajuntament de Tarragona assumeix el 30% del cost per mantenir la bonificació
Els abonaments multiviatge dels autobusos municipals de Tarragona continuaran tenint una bonificació del 50% fins a final d'any. L'Ajuntament de Tarragona assumeix un 30% del cost dels abonaments perquè la ciutadania pugui continuar beneficiant-se del descompte. L'ajut del consistori suposa un 10% més del mínim establert pel govern de l'Estat, que subvenciona l'altre 20% del cost dels abonaments.
També es manté la gratuïtat del transport públic municipal per als menors de 16 anys. Fins al 30 de juny del 2025 el descompte del 50% dels abonaments es fixa en una aportació del 30% per part del govern espanyol i del 20% que aporta l'Ajuntament de Tarragona. L'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ha congelat enguany les tarifes.