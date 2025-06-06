Urbanisme
Comença l’esperada remodelació de la plaça de la Cinquena Promoció de Tarragona
L’Ajuntament invertirà més de 800.000 euros en les obres, les quals duraran vuit mesos
Després de dècades d’espera, els veïns de Sant Pere i Sant Pau ja comencen a veure la llum al final del túnel. Aquesta setmana, han arrencat les obres de remodelació de la plaça de la Cinquena Promoció, una intervenció llargament reivindicada pels residents de la zona. L’Ajuntament de Tarragona invertirà 805.690,07 euros en aquesta reforma, que durarà vuit mesos aproximadament.
Aquest projecte preveu la demolició de la pavimentació, les jardineres i les grades existents per a poder retirar la impermeabilització actual i substituir-la per una de nova. D’aquesta manera, es resoldrà el problema de filtracions d’aigua que pateix des de fa molt de temps aquesta plaça. Igualment, es canviarà completament la imatge actual d’aquest espai, deixant enrere la geometria rígida existent i la superfície pavimentada.
Es crearan unes dunes o monticles —entapissats amb gespa artificial de diferents colors— per donar volum i crear sensació de profunditat en el camp visual. A més, s’instal·laran jardineres amb vegetació ornamental natural per tal de reduir al mínim el pes que suporta l’estructura del pàrquing que hi ha sota la plaça.
Entre aquests espais verds, es deixarà un recorregut pavimentat per als vianants, que podran gaudir de nou mobiliari urbà, amb bancs i papereres. Finalment, es construirà una zona de jocs infantils amb superfície de cautxú en la cantonada que queda entre el bloc de Guatemala i el carrer de l’Uruguai.
«Era un deute històric amb els veïns», assenyalava ahir l’alcalde, Rubén Viñuales, qui destacava que «aquesta no serà l’única inversió que arribarà a Sant Pere i Sant Pau», ja que també s’ha licitat l’adequació del punt de lectura i s’està actualitzant el projecte del nou gimnàs.
D’altra banda, remarcava la feina del govern actual i els departaments de l’Ajuntament implicats per haver desencallat aquest projecte que s’arrossegava des de feia dècades. Per la seva banda, el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, afirmava que l’inici de les obres és «una victòria de la gent de barri, que va apostar fa molts anys perquè aquesta plaça es reformés».
Disconformitat veïnal
Cal recordar que la plaça era de titularitat privada, fet que impedia a l’Ajuntament fer-hi les inversions necessàries. No va ser fins a l’any 2023, quan es va aconseguir la cessió d’ús d’aquest espai per 30 anys. Aquest no ha estat l’únic entrebanc amb el que s’ha trobat el consistori. Els treballs de remodelació havien de començar a principis d’aquest any, però es va detectar que l’estructura del pàrquing que hi ha sota la plaça no aguantaria les obres de rehabilitació.
Els propietaris han hagut d’assumir el seu apuntalament. Això ha generat disconformitat entre alguns veïns que, ahir, van manifestar personalment el seu malestar a l’alcalde Viñuales, ja que han hagut de pagar 37.000 euros de la seva butxaca per aquests treballs previs. El batlle els va explicar que el pàrquing és privat i, per tant, el consistori no se’n podia fer càrrec.