Territori
Viñuales i Segura troben mediador ferroviari
El president del Port va trobar-se amb els alcaldes en la seva primera reunió pública sobre trens després del xoc per la Intermodal
El Port de Tarragona s’ha erigit en mediador entre els ajuntaments de Tarragona i Vila-seca per trobar solucions ferroviàries. El president, Santi Castellà, va reunir-se ahir amb l’alcalde tarragoní, Rubén Viñuales, i el vila-secà, Pere Segura, amb l’objectiu «d’avançar en l’estudi de les solucions tècniques sobre les grans infraestructures del territori». Es tracta de la primera reunió sobre trens entre Viñuales i Segura després del xoc de declaracions per la ubicació de la futura estació Intermodal. «La voluntat era acostar posicions», van manifestar fonts portuàries a Diari Més.
La sortida de les mercaderies del Port i el seu traçat pel territori, la potenciació de la Boella i el circuit ferroviari dels trens de passatgers a les comarques tarragonines van ser alguns dels temes que es van tractar en aquesta trobada, segons ha pogut confirmar aquest mitjà.
Cal recordar que pel Port és cabdal la connexió amb la línia interior i, recentment, el Ministeri de Transports va licitar l’estudi informatiu per a eliminar el pas de trens de mercaderies pels barris marítims de Tarragona. La sortida dels combois, doncs, haurà de ser pel sud, un fet que l’alcalde de Vila-seca ja va assegurar que era «inacceptable».
Ni l’Ajuntament de Tarragona ni el de Vila-seca van voler fer declaracions sobre la reunió, que tots dos asseguren que estava programada i era una trobada «tècnica». Després de la sortida de Segura i el seu equip dels grups de treball del Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana, decisió presa arran de les declaracions de Viñuales sobre la ubicació de la Intermodal, la política del consistori vila-secà ha estat de no posar més llenya al foc. Una decisió que també ha adoptat, ara, l’ajuntament tarragoní. Silenci, respecte i acostar posicions per no fer més mal.
És en aquest context quan el president del Port, Santi Castellà, s’ha erigit en mediador. No l’únic, perquè les batalles de campanar del Camp de Tarragona també han arribat a Barcelona i Madrid, però sí un dels més importants. La rellevància del Port de Tarragona al territori és prou evident, i tots dos municipis comparteixen amb ell interessos urbanístics, econòmics i socials.
Tarragona i Vila-seca han d’arribar a enteses perquè el Port pugui potenciar-se a l’exterior. «El Port de Tarragona actua amb vocació de servei públic com a espai de trobada i de consens per a fer front comú davant dels grans reptes de futur de l’àmbit metropolità de Tarragona», va dir el l’Autoritat Portuària a ‘X’ amb una fotografia de la reunió. Dit d’altra manera: és conditio sine qua non pel bon futur de l’àrea metropolitana de Tarragona que el Port pugui desenvolupar-se. I en això, els trens hi juguen un paper cabdal.
El futur ferroviari del territori es decideix en trobades com aquesta, que sovint surten del focus mediàtic. Els alcaldes Viñuales i Segura van escoltar atentament Castellà, com dos germans que seuen davant el pare quan s’han barallat amb la intenció de fer les paus.
La reunió, que va tenir lloc en dependències portuàries, va finalitzar amb desenes de plànols sobre la taula. El temps dirà si alguna de les solucions proposades pels tècnics va ser ben acollida per tots dos batlles, que vetllen pels interessos dels seus ciutadans, però que hauran de concordar també amb els interessos del Port.