La URV oferirà una nova titulació de postgrau per impulsar la creativitat en la comunicació visual
Es tracta del Diploma d’Especialització en Tècniques de Comunicació Visual i Creativitat, que començarà el curs vinent
La URV i la Diputació de Tarragona s’han unit per crear el nou Diploma d’Especialització en Tècniques de Comunicació Visual i Creativitat. Aquest postgrau de 30 crèdits ECTS neix de la necessitat d’oferir estudis superiors universitaris en l’àmbit de l’art i la creativitat a la demarcació de Tarragona.
En una societat envoltada per un ampli ventall d’estímuls visuals, les imatges s’han convertit en eines fonamentals per comunicar tota mena d’idees i informació. A més, els canvis tecnològics com l’evolució de les xarxes socials o la irrupció de la intel·ligència artificial generativa, han transformat l’entorn social i cultural, generant la necessitat de formar professionals capaços d’interpretar, generar i implementar nous llenguatges visuals.
És en aquest context on el mercat de les indústries culturals demana professionals que tinguin en la comunicació visual el seu focus d’atenció, que apreciïn l’art i la cultura en totes les seves diferents manifestacions i que vulguin desenvolupar-se en sectors tan variats, com la il·lustració editorial, la publicitat gràfica, l’animació, o l’audiovisual experimental. El nou Diploma d’Especialització se centra en desbloquejar el talent creatiu i impulsar el pensament lateral, dotant als estudiants d’eines per conceptualitzar imatges i assolir objectius de comunicació amb efectivitat.
A més, el programa capacitarà l’alumnat en els principals corrents estètics de la comunicació i cultura audiovisual contemporània, a través de tècniques de representació tant analògica (com el dibuix, la pintura, la fotografia i el gravat) com digital (imatge digital bitmap, animació 2D i 3D).
L’equip docent, format per professorat del Departament d’Estudis de Comunicació de la URV i de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona (EADT) garanteix una formació d’alt nivell. Per enriquir encara més aquesta proposta, el diploma comptarà amb la participació de talleristes externs que col·laboren amb capçaleres de primer nivell com Le Monde, The New York Times o The Wall Street Journal, per tal de compartir amb l’alumnat la seva visió particular en el món de la il·lustració.
El Diploma d’Especialització es cursarà a partir d’aquest mes de setembre a les instal·lacions de la Facultat de Lletres de la URV i de l’EADT. La matrícula ja està oberta.