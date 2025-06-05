Urbanisme
El trasllat de l'antiga Laboral encarirà els pisos del nou barri on s'ubicarà
Els promotors dels plans parcials que s’executin al voltant assumirien aquesta operació
L’Ajuntament de Tarragona vol soterrar les línies d’alta tensió que passen pels terrenys on s’ubicarà el Complex Educatiu de Tarragona. El cost de la intervenció rondaria els set milions d’euros. Així es va esmentar durant la darrera reunió mantinguda entre el govern municipal i el grup d’En Comú Podem per parlar sobre el POUM, trobada en la que també va estar present l’equip redactor.
Segons explica la formació morada, aquesta va ser la resposta que van rebre quan van preguntar quin seria l’import d’aquesta intervenció. L’executiu socialista no ha volgut confirmar ni desmentir aquesta xifra, ja que estan a l’espera de l’informe econòmic del futur pla d’ordenació urbanística.
Jordi Collado, portaveu d’ECP, va qüestionar ahir el plantejament del PSC per al trasllat de l’antiga Laboral a un solar municipal situat entre Bonavista i Campclar: «La proposta actual genera més incerteses que seguretats». Més enllà de denunciar que «no s’està fent un projecte educatiu», sinó que s’està pensant en «interessos urbanístics i econòmics encoberts»; ECP també va criticar que el govern tarragoní vulgui finançar el soterrament de les línies d’alta tensió «a través de pressió urbanística dels plans parcials que envolten aquests terrenys».
És a dir, fomentar la construcció d’edificis a banda i banda de l’avinguda President Tarradellas —on es preveu un creixement urbanístic— i que els promotors de les obres acabin assumint l’eliminació de les torres i el cablejat en els terrenys on es construirà el nou complex educatiu. Aquesta despesa podria acabar repercutint en el preu de venda dels habitatges que s’hi edifiquin a la zona.
Principals beneficiats
Fonts municipals recorden que «tots els plans parcials tenen càrregues urbanístiques, com pot ser el soterrament de línies. És una qüestió que ja s’ha fet al PP-10, per exemple, sent un model d’èxit». Des d’En Comú Podem defensen que haurien de ser la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat Portuària els que assumissin el cost de la intervenció.
Cal recordar que el trasllat de la Laboral a Ponent, que suposarà una inversió total d’uns 100 MEUR— és una operació a tres bandes, que permetrà al Port quedar-se amb la finca on està actualment el Complex Educatiu de Tarragona.
Allà, es preveu que s’ubiqui l’empresa Exolum —antiga CLH— per alliberar els terrenys que ocupen ara al polígon Francolí i on l’Ajuntament preveu crear el nou barri tecnològic. ECP lamenta que els principals beneficiats seran tant el Port com Exolum, que serà indemnitzat, i els promotors privats que vagin a construir en l’espai que quedi alliberat.
D’altra banda, la formació morada alerta que, amb el plantejament actual del PSC, es perdran alguns dels equipaments que hi ha a l’antiga Laboral, com les instal·lacions esportives, la residència d’estudiants o la Barnahus. Per això, insten a dimensionar la proposta l’espai actualment per ampliar serveis i donar resposta també l’increment de places de formació professional previst fins al 2030. A més, proposen un nou model de complex educatiu amb carrers i zones verdes obertes a la ciutadania.