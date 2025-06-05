Judicial
El president de l’Audiència de Tarragona diu que la nova llei d’eficiència ha suposat una entrada «massiva» de demandes
Perarnau lamenta que s’usi l’Administració de Justícia per «ridiculeses» que s’haurien de resoldre a través de mediació
El president de l’Audiència de Tarragona, Joan Perarnau, ha assegurat que la nova llei d’eficiència judicial ha suposat una entrada massiva de demandes en els mesos previs, ja que a partir d’ara, les parts abans de poder presentar les demandes hauran de passar pels Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC).
En la presentació de la Memòria judicial de l’Audiència d’aquest dijous, Perarnau ha lamentat que cada vegada entren més assumptes i que s’utilitzi l’Administració de Justícia per «autèntiques ridiculeses», principalment en matèria civil. «Entren demandes per 50-150 euros, no en té ni peus ni cap», ha dit. També ha recordat que la situació crítica dels Jutjats de Valls i la manca de personal.