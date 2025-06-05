Reconeixement
La Petxina Daurada 2025 reconeix a títol pòstum Agustí Forné, figura clau del periodisme tarragoní
El Col·legi de Periodistes de Catalunya homenatja la trajectòria de Forné, pioner en la divulgació castellera a TV3, amb un guardó que es lliurarà a la seva família el 12 de juny al Teatret del Serrallo
La junta de govern de la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha decidit atorgar, a títol pòstum la Petxina Daurada 2025 al periodista tarragoní Agustí Forné, en reconeixement de la seva trajectòria professional «que ja forma part de la història del periodisme tarragoní i català». Forné (Tarragona, 1962) va morir sobtadament el passat 16 d'octubre de 2024 i va deixar «com a llegat quaranta anys d'ofici a l'esquena, un ofici que va exercir amb rigor i vocació de servei públic, i al qual va saber imprimir un segell personal i genuí», ha destacat el col·legi.
El reconeixement es lliurarà a la família de Forné en el marc de la Festa de les Petxines de la Informació que se celebrarà el 12 de juny al Teatret del Serrallo de Tarragona. La trajectòria del periodista va començar a la Cadena Ser i després de col·laborar en diferents mitjans locals va passar a TV3, on va treballar durant 35 anys i va ser «una figura essencial en la divulgació del món casteller» on va ser «el precursor de les primeres retransmissions castelleres en la televisió pública catalana a principis dels noranta».