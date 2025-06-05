Successos
Intent de robatori violent a Tarragona: una dona gran ferida en forcejar amb el lladre
L’agressor va intentar arrencar-li una cadena d’or, però va fugir sense botí
Aquest dimecres al vespre, al voltant de les 18.15 h, la Guàrdia Urbana de Tarragona va rebre un avís per un intent de robatori violent a la Plaça del Rei. Segons fonts policials, un jove va intentar arrencar a la força una cadena d’or a una dona, qui, durant el forcejament, va caure a terra. L’agressor va fugir corrents sense aconseguir endur-se la joia.
Fins al lloc dels fets s’hi va desplaçar la Guàrdia Urbana, que va iniciar una recerca per la zona amb la descripció facilitada per la víctima i dues amigues que l’acompanyaven. Tot i els esforços, l’autor dels fets no va ser localitzat. La descripció va ser transmesa als Mossos d’Esquadra. Fonts dels Mossos han confirmat a Diari Més que han obert una investigació per esclarir els fets.
Segons ha avançat ElCaso.com, la víctima, d’uns 70 anys, va ser traslladada a l’hospital amb ferides de consideració. La dona va quedar ingressada en estat greu. Segons el mateix mitjà la dona s'hauria trencat el maluc.