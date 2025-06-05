Educació
PAU 2025 a Tarragona: Horaris, consells i novetats que has de conèixer abans dels exàmens
Consulta les dates, els horaris detallats de les proves i tots els canvis importants d’aquesta convocatòria
La ciutat de Tarragona es prepara per acollir les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 2025, que se celebraran els dies 11, 12 i 13 de juny. Enguany, les proves presenten novetats destacades, com una nova estructura adaptada a la LOMLOE i la incorporació de noves matèries.
Calendari i horaris de les PAU 2025 a Tarragona
Els exàmens es duran a terme en horari de matí i tarda, amb una durada de 90 minuts per prova. Els estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu disposaran de 30 minuts addicionals per examen. A continuació, es detallen els horaris:
11 de juny
- 8.30 – 9.00 h: Comprovació de dades de l’alumnat
- 9.00 – 10.30 h: Llengua Castellana i Literatura
- 10.30 – 12.00 h: Descans
- 12.00 – 13.30 h: Llengua Estrangera (anglès, francès, italià o alemany)
- 13.30 – 15.00 h: Descans
- 15.00 – 16.30 h: Cor i Tècnica Vocal / Física / Fonaments Artístics / Geografia / Geologia i Ciències Ambientals / Literatura Dramàtica
12 de juny
- 8.30 – 9.00 hores: Comprovació dades alumnat
- 9.00 – 10.30 hores: Història / Història de la Filosofia
- 10.30 – 12.00 hores: Descans
- 12.00 – 13.30 hores: Anàlisi Musical / Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny / Ciències Generals / Llengua i Cultura Llatines / Matemàtiques
- 13.30 – 15.00 hores: Descans
- 15.00 – 16.30 hores: Dibuix Tècnic / Història de l'Art / Història de la Música i de la Dansa / Literatura Castellana / Química / Tècniques d'Expressió Graficoplàstica
13 de juny
- 8.30 – 9.00 hores: Comprovació dades alumnat
- 9.00 – 10.30 hores: Llengua Catalana i Literatura
- 10.30 – 12.00 hores: Descans
- 12.00 – 13.30 hores: Arts Escèniques / Dibuix Artístic / Llengua i Cultura Gregues / Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials / Moviments Culturals i Artístics
- 13.30 – 15.00 hores: Descans
- 15.00 – 16.30 hores: Biologia / Disseny / Funcionament de l'Empresa i Disseny de Models de Negoci / Literatura Catalana / Tecnologia i Enginyeria
Novetats destacades de les PAU 2025
Aquesta edició de la selectivitat introdueix canvis significatius:
- Nova estructura adaptada a la LOMLOE: Les proves s'han reorganitzat per adaptar-se a la nova llei educativa.
- Incorporació de noves matèries: S'afegeixen assignatures com Cor i Tècnica Vocal, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny, Moviments Culturals i Artístics, i Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques.
- Model únic d'examen: S'elimina l'opcionalitat entre diferents models d’examen, mantenint un enfocament competencial amb preguntes obertes i tipus test (fins al 30%).
- Durada de les proves: Cada examen tindrà una durada de 90 minuts. Els estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu disposaran de 30 minuts addicionals per examen.
Informació pràctica per als estudiants
- Consulta de lloc i aula: A partir del 6 de juny, els estudiants podran consultar el lloc de la prova i l'aula assignada al Portal d’Accés a la Universitat dins l'apartat "Proves d'accés", a "Consulta d'aula i lloc de la prova".
- Materials permesos: No es poden portar telèfons mòbils ni rellotges intel·ligents. Segons la matèria, es permet l'ús de calculadores o diccionaris
- Identificació: És obligatori portar un document d’identitat durant les proves.
- Tribunal Especial: En cas d’incidència, es podrà acudir al Tribunal Especial del 17 al 19 de juny, amb l'acreditació corresponent.
- Publicació de resultats: Els resultats provisionals es publicaran el 25 de juny per a la convocatòria ordinària i el 16 de setembre per a la convocatòria extraordinària.