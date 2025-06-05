Diari Més

PAU 2025 a Tarragona: Horaris, consells i novetats que has de conèixer abans dels exàmens

Consulta les dates, els horaris detallats de les proves i tots els canvis importants d’aquesta convocatòria

Els alumnes, minuts abans de començar la seva primera prova de selectivitat d'un any anterior.

Els alumnes, minuts abans de començar la seva primera prova de selectivitat d'un any anterior.

Pep Santos Alasà

La ciutat de Tarragona es prepara per acollir les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 2025, que se celebraran els dies 11, 12 i 13 de juny. Enguany, les proves presenten novetats destacades, com una nova estructura adaptada a la LOMLOE i la incorporació de noves matèries.

Calendari i horaris de les PAU 2025 a Tarragona

Els exàmens es duran a terme en horari de matí i tarda, amb una durada de 90 minuts per prova. Els estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu disposaran de 30 minuts addicionals per examen. A continuació, es detallen els horaris:

11 de junyDimecres

  • 8.30 – 9.00 h: Comprovació de dades de l’alumnat
  • 9.00 – 10.30 h: Llengua Castellana i Literatura
  • 10.30 – 12.00 h: Descans
  • 12.00 – 13.30 h: Llengua Estrangera (anglès, francès, italià o alemany)
  • 13.30 – 15.00 h: Descans
  • 15.00 – 16.30 h: Cor i Tècnica Vocal / Física / Fonaments Artístics / Geografia / Geologia i Ciències Ambientals / Literatura Dramàtica

12 de junyDijous

  • 8.30 – 9.00 hores: Comprovació dades alumnat
  • 9.00 – 10.30 hores: Història / Història de la Filosofia
  • 10.30 – 12.00 hores: Descans
  • 12.00 – 13.30 hores: Anàlisi Musical / Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny / Ciències Generals / Llengua i Cultura Llatines / Matemàtiques
  • 13.30 – 15.00 hores: Descans
  • 15.00 – 16.30 hores: Dibuix Tècnic / Història de l'Art / Història de la Música i de la Dansa / Literatura Castellana / Química / Tècniques d'Expressió Graficoplàstica

13 de junyDivendres

  • 8.30 – 9.00 hores: Comprovació dades alumnat
  • 9.00 – 10.30 hores: Llengua Catalana i Literatura
  • 10.30 – 12.00 hores: Descans
  • 12.00 – 13.30 hores: Arts Escèniques / Dibuix Artístic / Llengua i Cultura Gregues / Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials / Moviments Culturals i Artístics
  • 13.30 – 15.00 hores: Descans
  • 15.00 – 16.30 hores: Biologia / Disseny / Funcionament de l'Empresa i Disseny de Models de Negoci / Literatura Catalana / Tecnologia i Enginyeria

Novetats destacades de les PAU 2025

Aquesta edició de la selectivitat introdueix canvis significatius:

  • Nova estructura adaptada a la LOMLOE: Les proves s'han reorganitzat per adaptar-se a la nova llei educativa.
  • Incorporació de noves matèries: S'afegeixen assignatures com Cor i Tècnica Vocal, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny, Moviments Culturals i Artístics, i Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques.
  • Model únic d'examen: S'elimina l'opcionalitat entre diferents models d’examen, mantenint un enfocament competencial amb preguntes obertes i tipus test (fins al 30%).
  • Durada de les proves: Cada examen tindrà una durada de 90 minuts. Els estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu disposaran de 30 minuts addicionals per examen.

Informació pràctica per als estudiants

  • Consulta de lloc i aula: A partir del 6 de juny, els estudiants podran consultar el lloc de la prova i l'aula assignada al Portal d’Accés a la Universitat dins l'apartat "Proves d'accés", a "Consulta d'aula i lloc de la prova".
  • Materials permesos: No es poden portar telèfons mòbils ni rellotges intel·ligents. Segons la matèria, es permet l'ús de calculadores o diccionaris
  • Identificació: És obligatori portar un document d’identitat durant les proves.
  • Tribunal Especial: En cas d’incidència, es podrà acudir al Tribunal Especial del 17 al 19 de juny, amb l'acreditació corresponent.
  • Publicació de resultats: Els resultats provisionals es publicaran el 25 de juny per a la convocatòria ordinària i el 16 de setembre per a la convocatòria extraordinària.
