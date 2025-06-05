Política
ERC Tarragona reclama a Viñuales que impulsi el Centre Cívic de l’avinguda Catalunya
Els republicans recorden que el nou equipament és una demanda històrica del barri
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona reclama a Viñuales que impulsi d’una vegada per totes el Centre Cívic de l’avinguda Catalunya, una de les principals condicions que els republicans van establir per donar suport al pressupost municipal del 2024. «No volem més dilacions. El govern municipal ha de complir la paraula donada i posar en marxa el Centre Cívic de l’avinguda Catalunya, tal com vam pactar», ha expressat el portaveu adjunt, Xavi Puig.
Puig ha recordat que l’acord pressupostari incloïa una partida específica per a aquest equipament. Davant d’aquest escenari, ERC insta a l’executiu local a posar data i calendari a l’inici de les obres i a informar de manera transparent als veïns i entitats del barri sobre l’estat del projecte.
En concret, els republicans proposen que aquest equipament públic se situï en el local en desús que hi ha a l’alçada del número 22 dels porxos de l’avinguda Catalunya -l’antic local de la Caixa- un espai actualment brut, insegur i degradat, que també compta sortida a Josep Maria Salvador Urpí. Des d’ERC consideren que aquest és un punt estratègic per on passa molta gent i que el centre cívic dignificaria l’espai i solucionaria el problema de seguretat que pateix ara aquesta zona. «El centre de Tarragona està mancat d'equipaments com aquest. Els centres cívics tenen un paper clau en el foment de la cohesió social i la cultura a la ciutat, per això hem de garantir que tots els barris tinguin un espai com aquest», apunta la portaveu republicana, Maria Roig.
Roig assenyala que es tracta d’una «demanda històrica dels veïns i una necessitat urgent per al barri i per al conjunt de Tarragona». Els republicans posen en relleu que la xarxa ja està gairebé al límit de la seva capacitat i que caldria obrir nous espais per descongestionar els actuals.