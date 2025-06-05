Economia
Empreses espanyoles busquen expandir-se a Oman de la mà de la Cambra de Tarragona
El país es troba en un moment clau de transformació econòmica
La Cambra de Comerç de Tarragona ha organitzat la seva primera missió comercial, multisectorial i presencial a Oman, en què, la setmana passada, van participar empreses de tot Espanya per expandir-se en aquest país asiàtic, informa aquest dijous.
«Oman és una de les economies més estables i diversificades de l'Orient Mitjà. Es troba en un moment clau de transformació econòmica, gràcies a l'impuls de l'ambiciós Pla Visió 2040, que busca reduir la dependència del petroli i potenciar sectors estratègics com el turisme, les energies renovables, l'agroindústria i la logística», explica el tècnic del departament d'Internacional de la cambra, Guillem Virgili.
Segons la Cambra de Comerç de Tarragona, sectors com el del moble, la il·luminació, els llums decoratius i els productes industrials tenen una demanda creixent a Oman, especialment en projectes d'infraestructura, desenvolupament urbanístic i turisme.
«L'aposta del país per modernitzar els seus espais, tant públics com privats, i el seu interès per la qualitat i el disseny suposa una oportunitat de negoci per a les empreses espanyoles», afegeix.