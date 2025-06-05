Urbanisme
Comença la reivindicada remodelació de la plaça de la Cinquena Promoció de Tarragona
L'obra durarà vuit mesos i té un pressupost de més de 800.000 euros
L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat les obres de remodelació de la plaça de la Cinquena Promoció de Sant Pere i Sant Pau, aquest setmana. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que es dona resposta "a una de les grans reivindicacions dels veïns i les veïnes de barri". Les obres duraran vuit mesos i tenen un pressupost de 805.690,07 euros.
El projecte inclou la demolició de la pavimentació, jardineres i grades existents per substituir la impermeabilització actual, que afecta l'aparcament inferior i danya l'estructura. Viñuales ha recordat que també s'ha iniciat aquesta setmana la licitació de les obres d'adequació del punt de lectura de Sant Pere i Sant Pau que s'actualitza el projecte del gimnàs de barri.
A la plaça de la Cinquena Promoció de Sant Pere i Sant Pau s'hi crearan unes dunes amb gespa artificial de colors per fer volum i crear sensació de profunditat en el camp visual. Les noves jardineres amb vegetació ornamental natural reduiran el pes que suporta l'estructura del pàrquing. També s'hi crearà un recorregut pavimentat per als vianants.
Finalment, en una de les cantonades de la plaça, hi haurà una zona de jocs infantils amb paviment de cautxú continu. La plaça era de titularitat privada. L'Ajuntament va aconseguir una cessió per 30 anys l'any 2023. L'estructura del pàrquing privat que hi ha sota de la plaça s'ha hagut d'apuntalar abans de començar les obres de rehabilitació.