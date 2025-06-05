Successos
Una baralla amb armes blanques a Sant Salvador acaba amb un ferit
En arribar al lloc dels fets, els agents policials només van trobar el ferit i no van poder localitzar cap altra persona relacionada
Aquest dimecres a la nit, mentre la Guàrdia Urbana de Tarragona realitzava un dispositiu de control planificat als accessos del barri de Sant Salvador, una veïna va alertar els agents d’una baralla amb armes blanques en una altra zona del mateix barri.
Immediatament, diverses patrulles es van desplaçar cap al lloc indicat, on només van localitzar una persona ferida per arma blanca. La resta d’implicats en la baralla havien abandonat la zona abans de l’arribada policial.
Els agents van atendre la víctima fins a l’arribada dels serveis d’emergències mèdiques (SEM), que se’n van fer càrrec. La Guàrdia Urbana, amb el suport de sis dotacions i la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, va fer recerca pels voltants, però no es va poder localitzar cap altra persona relacionada amb els fets.
La investigació continua oberta per esclarir els fets i identificar els participants en la baralla.