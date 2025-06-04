Judicial
Tres persones cancel·len més de 45.000 euros en deutes a Tarragona gràcies a la Llei de Segona Oportunitat
Una dona amb fibromiàlgia, un home de Reus afectat per l'atur i un veí de Calafell amb problemes de salut mental aconsegueixen cancel·lar els seus deutes
Tres nous casos de cancel·lació de deutes a Tarragona han permès als seus protagonistes començar de nou gràcies a l’aplicació de la Llei de Segona Oportunitat. En total, el despatx Repara Tu Deuda Adbogados ha aconseguit l’exoneració de 45.007 euros, consolidant-se com un dels líders en aquest àmbit legal a Espanya.
Les persones beneficiades per aquesta mesura han travessat diverses situacions personals i econòmiques que les van portar a una situació d’insolvència. Un dels casos correspon a una dona que arrossegava un deute de 9.524 euros, generat per la necessitat d’afrontar despeses familiars i del lloguer, en un context marcat per freqüents baixes laborals a causa de la seva fibromiàlgia i un salari insuficient.
A Reus, un home ha aconseguit cancel·lar 23.683 euros després de viure diversos anys d’inestabilitat laboral i baixos ingressos. Malgrat haver complert inicialment els seus compromisos financers, la pèrdua de l’ocupació i el pas a la prestació d’atur van dificultar la continuïtat dels pagaments, que es van veure agreujats pels interessos de demora.
El tercer cas correspon a un veí de Calafell que ha quedat alliberat d’un deute d’11.800 euros. La seva situació es va originar arran de problemes de salut mental i la pèrdua de la seva feina, la qual cosa el va portar a incomplir els pagaments dels préstecs sol·licitats.
La Llei de Segona Oportunitat, en vigor des de 2015, va ser concebuda per oferir una sortida legal a persones que no poden assumir els seus deutes, permetent-los reinserir-se en la vida econòmica i deixar enrere una situació que molts interpreten com un estigma o un fracàs.
A més de gestionar cancel·lacions de deute, Repara Tu Deuda Abogados ofereix als seus clients serveis de revisió de contractes financers, amb l’objectiu de detectar possibles clàusules abusives en productes com targetes de crèdit, minicrèdits o hipoteques. Entre les entitats revisades es troben Cofidis, WiZink, BBVA, Banco Santander, CaixaBank i altres companyies del sector financer.