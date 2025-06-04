Esports
La Tarraco Health Race torna amb la seva quarta edició i obre la convocatòria per triar causa solidària
L’esdeveniment, que se celebrarà el 30 de novembre amb l’objectiu de fomentar l’activitat física i la solidaritat, aspira a arribar als 2.000 participants
La quarta edició de la Tarraco Health Race ja està en marxa. L’Ajuntament de Tarragona, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) i la Fundació Antonius Musa han anunciat que la popular cursa solidària tindrà lloc el pròxim 30 de novembre. Coincidint amb l’anunci, s’han obert les inscripcions per participar-hi i també el procés per seleccionar l’entitat beneficiària de la recaptació íntegra de la cursa.
Amb dos objectius principals —fomentar hàbits saludables a través de l’exercici físic i recolzar una causa solidària—, la Tarraco Health Race, una cita ja consolidada al calendari esportiu de la ciutat, vol fer un pas mes i aspira a arribar als 2.000 participants, millorant les xifres de l’any passat
La cursa mantindrà els recorreguts habituals de 5 km i 10 km, així com la caminada popular pensada per a tota la ciutadania. Tot i que el recorregut encara no és definitiu, s’està treballant amb l’Ajuntament perquè sigui continuista respecte edicions anteriors, malgrat les obres en algunes zones de la ciutat.
Convocatòria oberta per a entitats solidàries
Des d’avui, les entitats sense ànim de lucre poden presentar la seva candidatura per optar a ser la causa beneficiària de la cursa. Es valoraran especialment els projectes locals vinculats a la salut amb impacte directe en el territori i orientats a col·lectius en situació de vulnerabilitat. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 4 de juliol de 2025 i es poden fer a través del formulari: https://forms.gle/fXHS1cazopnyYsHe9.
El conseller d’Esports i Salut Pública, Mario Soler, ha destacat que «es tracta d’un esdeveniment de ciutat que fomenta l’activitat física i que té una gran part solidària: la recaptació íntegra es donarà a una entitat sense ànim de lucre. Animem a tothom a participar en aquesta cita esportiva ja consolidada a Tarragona».
El president del COMT, Sergi Boada, ha afegit que «volem consolidar la Tarraco Health Race com la cursa de referència en salut i solidaritat, promovent l’esport i la cohesió social al territori».
En les seves tres primeres edicions, l’esdeveniment ha sumat 4.219 participants i ha aconseguit recaptar més de 35.000 euros per a entitats com AFANOC, la Fundació Miquel Valls o Si jo puc, tu també #EPILEP.
Inscripcions ja obertes
Les inscripcions per a la cursa de 5 o 10 km i la caminada popular ja estan disponibles a través del web oficial: https://www.rockthesport.com/es/evento/tarraco-health-race-2025. Les places són limitades i es recomana formalitzar-les amb antelació.