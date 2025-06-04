Diari Més

La Tarraco Health Race torna amb la seva quarta edició i obre la convocatòria per triar causa solidària

L’esdeveniment, que se celebrarà el 30 de novembre amb l’objectiu de fomentar l’activitat física i la solidaritat, aspira a arribar als 2.000 participants

Imatge de l'edició de 2024 de la Tarraco Health Race.

Imatge de l'edició de 2024 de la Tarraco Health Race.Joan Carles Borrachero

Pep Santos Alasà
Publicat per
Pep Santos AlasàRedactor

Creat:

Actualitzat:

La quarta edició de la Tarraco Health Race ja està en marxa. L’Ajuntament de Tarragona, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) i la Fundació Antonius Musa han anunciat que la popular cursa solidària tindrà lloc el pròxim 30 de novembre. Coincidint amb l’anunci, s’han obert les inscripcions per participar-hi i també el procés per seleccionar l’entitat beneficiària de la recaptació íntegra de la cursa.

Amb dos objectius principals —fomentar hàbits saludables a través de l’exercici físic i recolzar una causa solidària—, la Tarraco Health Race, una cita ja consolidada al calendari esportiu de la ciutat, vol fer un pas mes i aspira a arribar als 2.000 participants, millorant les xifres de l’any passat

La cursa mantindrà els recorreguts habituals de 5 km i 10 km, així com la caminada popular pensada per a tota la ciutadania. Tot i que el recorregut encara no és definitiu, s’està treballant amb l’Ajuntament perquè sigui continuista respecte edicions anteriors, malgrat les obres en algunes zones de la ciutat.

Convocatòria oberta per a entitats solidàries

Des d’avui, les entitats sense ànim de lucre poden presentar la seva candidatura per optar a ser la causa beneficiària de la cursa. Es valoraran especialment els projectes locals vinculats a la salut amb impacte directe en el territori i orientats a col·lectius en situació de vulnerabilitat. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 4 de juliol de 2025 i es poden fer a través del formulari: https://forms.gle/fXHS1cazopnyYsHe9.

El conseller d’Esports i Salut Pública, Mario Soler, ha destacat que «es tracta d’un esdeveniment de ciutat que fomenta l’activitat física i que té una gran part solidària: la recaptació íntegra es donarà a una entitat sense ànim de lucre. Animem a tothom a participar en aquesta cita esportiva ja consolidada a Tarragona».

El president del COMT, Sergi Boada, ha afegit que «volem consolidar la Tarraco Health Race com la cursa de referència en salut i solidaritat, promovent l’esport i la cohesió social al territori».

En les seves tres primeres edicions, l’esdeveniment ha sumat 4.219 participants i ha aconseguit recaptar més de 35.000 euros per a entitats com AFANOC, la Fundació Miquel Valls o Si jo puc, tu també #EPILEP.

Inscripcions ja obertes

Les inscripcions per a la cursa de 5 o 10 km i la caminada popular ja estan disponibles a través del web oficial: https://www.rockthesport.com/es/evento/tarraco-health-race-2025. Les places són limitades i es recomana formalitzar-les amb antelació.

