Tarragona
L'Ajuntament informarà de la nova ordenança de terrasses als establiments abans de sancionar-los
El consistori tarragoní iniciarà una campanya per arribar en dos mesos als 500 locals de restauració registrats
L'Ajuntament de Tarragona farà una campanya informativa adreçada als establiments de restauració per explicar-los les novetats de la nova ordenança municipal abans de començar a sancionar-los. L'objectiu és arribar als 500 locals en dos mesos i també permetrà tenir una radiografia sobre si els negocis estan al corrent de pagament de les taxes i multes que puguin tenir endarrerides. La iniciativa s'iniciarà el 16 de juny i comptarà amb sis treballadors.
Entre les novetats del nou reglament hi ha un canvi en els horaris, que farà que de diumenge a dijous les terrasses hagin de tancar a mitjanit; mentre que divendres, dissabtes i vigílies de festius d'hivern podran allargar el servei fins a la 1 de matinada, i a l'estiu fins la 1.30.
La consellera de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha afirmat que la nova ordenança «ha vingut per posar ordre» i per «garantir la convivència» entre l'activitat econòmica i el descans dels veïns. El text entrarà en vigor a partir d'aquest dijous 5 de juny i Adan ha manifestat que els primers mesos seran «d'informació i advertiments». «Donarem un marge prudencial -als negocis- perquè vagin coneixent la normativa», ha dit.
Un cop la norma s'apliqui amb totes les conseqüències es destinaran vuit agents de la Guàrdia Urbana per garantir-ne el compliment. Les sancions previstes van dels 300 als 750 euros les lleus; de 751 a 1.500 euros les greus; i de 1.501 a 3.000 euros les molt greus. L'ordenança també preveu la possibilitat de retirar la llicència a aquells establiments que la incompleixin reiteradament. Tot i això, si dins aquest període transitori hi hagués casos molt greus o flagrants sí que es podria arribar a multar. La consellera ha reconegut que fins ara «era difícil sancionar cada cas» però que el nou marc legal «recull tots els aspectes que cal complir», amb la seva corresponent sanció en cas que no es respecti.
Novetats
Entre les novetats que preveu el text, més enllà dels horaris i sancions, també hi ha qüestions estètiques, com ara que no s'autoritzaran estructures permanents en voreres inferiors a quatre metres d'amplada. Respecte aquest punt, Adan ha dit que en el cas concret de la plaça de la Font hi ha en marxa un procés per definir la nova imatge amb «tres o quatre propostes» damunt la taula que es consensuaran amb els restauradors. Així mateix, algunes de les normes són genèriques per a tota la ciutat però algunes àrees tenen «condicionants específics». «És una ordenança viva, no hem de tenir por de fer valoracions constants», ha afegit la responsable de Comerç. La normativa tampoc permetrà publicitat aliena a l'establiment en mobiliari, tendals o altres elements.