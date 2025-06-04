Mobilitat
L’aglomeració de vehicles a la Part Alta en horari de sortida escolar esgota la paciència dels veïns
Advoquen per trobar una solució conjunta amb l’Ajuntament, el Col·legi Lestonnac i les famílies
Els vehicles s’aglomeren a la plaça de la Pagesia cada tarda, quan arriba l’horari de sortida escolar. Molts pares deixen allà el cotxe aparcat uns minuts per anar a recollir els seus fills al Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança. Aquesta pràctica ha esgotat la paciència dels veïns de la zona, que reclamen una solució des de fa anys. «És un càncer que no hi ha hagut manera de remeiar», assenyala Quim Castellví, president de l’Associació de Veïns Ara Part Alta.
«No volem que el centre marxi d’on és, només demanem que es posi ordre a aquesta bogeria», assenyala. En aquest sentit, considera que és l’Ajuntament qui ha de «prendre la iniciativa» de trobar una solució i advoca per organitzar una trobada entre el consistori, la direcció del col·legi, l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) i els residents del nucli antic.
«Cada tarda és un drama», lamenta Núria Plana, que té un taller de ceràmica a la plaça de la Pagesia. «S’acumulen dues o tres files de cotxes i és impossible arribar fins al nostre local per descarregar coses», apunta la veïna de la Part Alta. Els problemes de mobilitat no només es produeixen a l’hora de la sortida, sinó també als matins, quan els pares s’aturen «enmig del carrer» per deixar els seus fills al col·legi. «Podrien deixar aparcat el cotxe al pàrquing de Torroja i caminar fins al centre, que són dos minuts», apunta Plana, qui critica que «no hi ha cap regulació».
Des de la Guàrdia Urbana, s’explica que a les hores d’entrada i sortida dels centres escolars «és habitual que alguns vehicles s’aturin breument a les zones pròximes als accessos per facilitar la baixada dels infants». «Aquesta pràctica és recurrent i forma part de la dinàmica diària de mobilitat a l’entorn escolar», afegeixen fonts del cos policial.
Els agents realitzen, de manera rotativa, tasques de regulació del trànsit en diferents escoles de la ciutat per garantir la seguretat viària i la fluïdesa de la circulació. «En aquest context, som conscients que en moments puntuals es poden acumular vehicles durant uns minuts, fet que forma part de la realitat habitual de la mobilitat escolar». Amb tot, i asseguren que es treballa per assegurar que el trànsit es mantingui «ordenat». Aquest mitjà ha intentat també contactar, sense èxit, amb l’AFA del Col·legi Estonnac per valorar la situació.
Aquesta problemàtica s’arrossega des de fa anys i, en diferents ocasions, s’han intentat buscar solucions. El 2021, l’Ajuntament va treballar en un projecte anomenat ‘Camins Escolars Segurs’, que pretenia «reduir l’ús dels cotxes en l’anada a l’escola, i fomentar que part del recorregut es fes caminant». Precisament, la prova pilot de la iniciativa es va fer al Col·legi Lestonnac. Un any més tard, el consistori va crear una zona de Petó i Adéu per a millorar la mobilitat a la zona.