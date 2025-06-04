Política
Junts reivindica el trasllat de l’OMAC de Tarragona a l'antiga Facultat de Lletres
L'objectiu és posar fi al lloguer de 600.000 euros anuals a Rambla Nova
El portaveu de Junts a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Sendra, ha reivindicat que «el projecte de rehabilitació de l’antiga Facultat de Lletres de la plaça Imperial Tarraco per convertir-la en el nou centre administratiu de la ciutat no cau del cel: és fruit d’un acord polític que vam impulsar des de Junts», ha assegurat.
Sendra ha recordat que el pressupost de 2024 ja va incloure, a proposta de Junts, una partida de 65.000 euros per iniciar el concurs d’idees. A més, en la negociació del pressupost de 2025, Junts va pactar amb el govern que l’actuació es financiés com una inversió plurianual estructurada, i no com un seguit de partides disperses. L’objectiu: culminar el trasllat definitiu de l’OMAC a un edifici públic i posar fi al lloguer de 600.000 euros anuals a Rambla Nova.
«És una operació intel·ligent i de ciutat. Recuperem un edifici patrimonial, centralitzem serveis municipals i acabem amb una despesa ineficient. És exactament el tipus de política que defensem des de Junts», ha declarat Sendra.
El portaveu també ha remarcat que la proposta representa una aposta per dignificar l’atenció ciutadana i dotar Tarragona d’un nou eix administratiu al cor de la ciutat. «No estem parlant només d’un canvi d’edifici, sinó d’un canvi de model: un ajuntament més eficient, més proper i més ben organitzat», ha afegit.