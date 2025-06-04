Recerca
Un estudi de la URV relaciona la dieta durant l’embaràs amb problemes de conducta en infants
Un equip investigador revela que un elevat consum d’hidrats de carboni de baixa qualitat durant la gestació influeix en l’aparició de problemes psicològics en els fills
El Grup de Recerca en Nutrició i Salut Mental (NUTRISAM) de la URV ha estudiat la influència d’un consum elevat d’hidrats de carboni durant la gestació sobre l’aparició de problemes psicològics en la descendència.
Els hidrats de carboni, també coneguts com carbohidrats o glúcids, representen la principal font d’energia de la nostra dieta. Tot i això, la seva qualitat nutricional és diferent segons els aliments que els contenen: els aliments ensucrats, com els refrescos, les llaminadures o alguns productes processats, poden tenir efectes negatius sobre la salut, a curt i a llarg termini. Quan el consum d’aquests aliments és elevat, s’incrementa la càrrega glucèmica, una mesura dietètica de l’impacte del consum d’hidrats de carboni sobre els nivells de glucosa en sang. En el cas de les dones embarassades, això crea un desequilibri en l’aportació de nutrients al fetus.
Per determinar l’impacte de la càrrega glucèmica en la conducta dels infants van estudiar la dieta de dones durant l’embaràs i el seu impacte sobre el comportament dels seus fills als quatre anys, mitjançant el qüestionari Check Behavior Checklist. Aquesta eina consisteix en un test de 99 afirmacions sobre la conducta de l’infant que la família ha de catalogar segons la seva certesa. D’aquesta manera, l’equip de psicòlogues de NUTRISAM ha pogut detectar en els infants indicis de problemes emocionals, conductuals i socials que, amb l’ús de models estadístics, han pogut relacionar amb la ingesta de carbohidrats durant l’embaràs.
En aquest sentit, els resultats de l’estudi revelen que portar una dieta amb una alta càrrega glucèmica durant el primer trimestre de l’embaràs té un impacte perjudicial sobre el desenvolupament neurològic dels infants a l’edat de quatre anys, que es tradueix en un increment dels problemes de conducta. Més concretament, els fills de les mares amb dietes de més càrrega glucèmica van resultar ser 2,4 vegades més propensos a patir problemes d’ansietat, depressió i retraïment que els fills de les mares les quals van seguir una dieta amb baixa càrrega glucèmica durant l’embaràs. Pel que fa als comportaments agressius o problemes d’atenció, van ser 3,5 vegades més freqüents en els fills de les mares amb més càrrega glucèmica.
Una de les explicacions d’aquesta relació és que una dieta amb una càrrega glucèmica elevada durant l’embaràs eleva els nivells de glucosa de la mare. Aquesta glucosa travessa la placenta i també augmenta els nivells de glucosa en el fetus, la qual cosa pot provocar diverses alteracions metabòliques (incrementant l’estrès oxidatiu i la inflamació), que comprometen la formació i la funció del sistema nerviós i el desenvolupament del cervell.
Un altre dels resultats més destacables de l’estudi és que, en el cas de les nenes, existeix una associació més forta entre l’alta càrrega glucèmica de la dieta durant l’embaràs i manifestacions de problemes de conducta. Aquesta relació s’explicaria per la modulació dels nivells de glucosa en sang, canvis als que les nenes són més vulnerables.
Alimentació recomanada
Els autors de l’article, liderat per la investigadora Victoria Arija, posen el focus de les recomanacions en la qualitat i quantitat dels hidrats de carboni. Recomanen el consum d’aliments amb baixa càrrega glucèmica, com ara aquells elaborats amb farines integrals, llegums o hortalisses. Aquests contenen hidrats de carboni complexos que el cos absorbeix lentament, acompanyats d’altres nutrients. Cal evitar, doncs, el consum de refrescos, els ultraprocessats o la brioixeria, productes amb una alta càrrega glucèmica degut a les grans quantitats d’hidrats de carboni simples que contenen, que el cos metabolitza ràpidament. És aquest metabolisme ràpid el que es relaciona amb un impacte negatiu.
Aquest aspecte es troba cada cop més al punt de mira de la investigació, ja que consum habitual durant l’embaràs d’aquests aliments podria tenir conseqüències importants en la salut dels fills, especialment pel que fa al seu desenvolupament físic i emocional. El grup de recerca NUTRISAM, amb les catedràtiques Josefa Canals i Victoria Arija al capdavant, ho seguirà fent en el marc del projecte ECLIPSES, que relaciona l’impacte dels factors nutricionals, psicològics i mediambientals de les dones durant la gestació sobre la seva salut i la de la seva descendència.