Empresa
Estefania García, nova presidenta de PIMEC Comerç Tarragona
García ho entoma «amb ganes, il·lusió i conscient dels reptes»
Estefanía García ha estat presentada com a nova presidenta de Pimec Comerç Tarragona. L’organització empresarial ha donat a conèixer també les línies estratègiques de la sectorial en aquest nou mandat, que passen per posar en valor el paper clau dels comerciants i les associacions com a motors socials i econòmics.
García ha manifestat que entoma la presidència «amb ganes, il·lusió i conscient de quina és la situació actual del comerç de proximitat, ja que tenim molts reptes, però també moltes oportunitats». En aquest sentit, ha alertat que el sector s’ha debilitat en els darrers anys.
Amb aquest nou lideratge, l’entitat consolida la seva aposta pel talent femení a l’hora de representar i dinamitzar el comerç de proximitat del territori. En aquest sentit, García ha expressat la seva voluntat de treballar «per un comerç més competitiu, posant en valor el paper clau dels comerciants i les associacions com a motors socials i econòmics».
Pel que fa als reptes del sector a Tarragona, la nova presidenta ha incidit en el fet que cal un «impuls indispensable en l’àmbit de la digitalització i en el foment del relleu generacional». L’empresària ha posat el focus en la col·laboració publicoprivada, especialment en el treball amb l’administració pública en relació amb els locals buits, tot destacant la necessitat de polítiques que promoguin la reocupació d’aquests espais i es reforci el teixit comercial local.
La presentació de la nova presidenta ha comptat amb la participació de la presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, qui ha destacat que cal treballar per «enfortir, dignificar i professionalitzar el comerç de proximitat» per assegurar el sector com a factor clau de benestar. També hi ha estat present el president de Pimec Tarragona, Jordi Ciuraneta, qui ha posat en valor el talent femení en el sector del comerç del territori.