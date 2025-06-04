Política
ECP denuncia que el trasllat de la Laboral és una «operació especulativa» disfressada de projecte educatiu
La formació proposa una alternativa clara i viable al trasllat
En Comú Podem Tarragona ha denunciat que el trasllat de la Laboral de Tarragona és una «operació especulativa» disfressada de projecte educatiu». Des de la formació asseguren que estem davant d’un projecte «d’interessos urbanístics i econòmics encoberts». «Volem millorar i repensar el sistema educatiu de la ciutat en general i del Complex Educatiu en particular. Ens oposem a fer-ho malament, sense dimensió social ni mirada de futur», ha dit Jordi Collado, portaveu d’ECP a Tarragona.
«L’urbanisme no pot marcar el rumb de l’educació pública. L’educació ha de marcar el rumb de la ciutat», ha afirmat Jordi Collado, tot advertint que tot el procés, des de 2013 amb la primera proposta de Ballesteros fins l’actual de Viñuales d’aquest 2025, passant per la de Ricomà com a promesa electoral el 2023, s’està fet sense participació de la comunitat educativa ni de la ciutadania. «Tot amb un calendari opac i sense garantir el manteniment ni la millora dels serveis existents», afegeixen.
Des d'ECP creuen que «l'actual proposta genera més incerteses que seguretats». Asseguren que sembla que la Generalitat de Catalunya no vulgui ser conscient que a banda de dos instituts de referència de formació professional (Ins Cal·lipolis i Ins Pere Martell), l’actual Complex educatiu acull l’Escola d'educació especial SOLC, els Serveis educatius del Tarragonès amb el Centre de Recursos Pedagògics (CRP), els equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), els Equips d'Assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELIC) o els serveis de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), entre altres. A més, del Barnahus, el Camp d'Aprenentatge de la Ciutat de Tarragona, una Residència d'estudiants, dos centres residencials d’Acció Educativa, a més de serveis complementaris: menjador, infermeria, cafeteria, copisteria i, especialment, instal·lacions esportives.
Crítiques a les formes i als responsables
Des d’En Comú Podem s’ha assenyalat la Generalitat i l’Ajuntament per cedir a la planificació de les grans empreses del Port de Tarragona, que pretén alliberar els terrenys de l’actual complex educatiu sense assumir-ne el cost social ni econòmic.
Per altra banda, qüestionen al PSC que impulsa, des de l’Ajuntament de Tarragona, un model d’urbanisme basat en la rendibilitat del sòl, plantejant un soterrament de línies d’alta tensió que supera els 7 milions d’euros, finançat a través de pressió urbanística dels plans parcials que envolten la zona quan caldria que fos la Generalitat i l’Autoritat Portuària qui assumís aquest cost ja que són els beneficiaris de l’operació. El trasllat suposaria un cost de més de 100 milions d’euros entre noves construccions, dotacions i infraestructures, sense assegurar que el retorn educatiu o social d’aquesta inversió serà palpable per als veïns i veïnes de l’entorn.
Alternativa transformadora
En Comú Podem ha proposat com a alternativa planificar un nou complex educatiu amb dimensions suficients i les instal·lacions necessàries que permeti atendre l’increment previst de places de formació professional fins a 2030 (més d’un 50% segons el Pla de la Generalitat) que ofereixi als adolescents i joves de Ponent les oportunitats que es mereixen.
També aposta per impulsar un nou model de Complex educatiu obert a la ciutadania físicament, amb carrers i zones verdes obertes a la ciutadania. Que en forma i fons, asseguri oportunitats socioeducatives en un entorn, els barris de Ponent, en el que la taxa d’abandonament escolar prematur arriba al 50% en alguns centres.
ECP vol garantir espais esportius suficients i complementaris a l’Anella Mediterrània per donar resposta a les necessitats creixents que generaran l’INS Cal·lípolis, EUSES i el futur centre de tecnificació esportiva o les estades professionals als equipaments. Actualment, l’Anella ja es troba saturada d’usos ciutadans, escolars i competitius, i no es preveu cap nova construcció esportiva que absorbeixi la demanda futura.
La formació veu amb bons ulls rehabilitar part de l’actual complex com a campus integral i espai de memòria democràtica, incorporant nous usos culturals, formatius i socials. A més d'explorar figures de protecció possibles com el Bé Cultural d’Interès Local o Nacional, espai de memòria democràtica.
Des d’En Comú Podem reiteren la seva voluntat i disponibilitat per construir una proposta educativa ambiciosament pública, social i transformadora. «La ciutat educativa no es decreta, es construeix. I es construeix amb la gent, des de la memòria i cap al futur», ha reblat Collado.