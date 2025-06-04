Societat
Desprecinten les cinc pistes de pàdel del Tennis Tarragona
El club esportiu ha entregat els documents requerits per l’Ajuntament
Torna la normalitat al Club Tennis Tarragona (CTT). L’Ajuntament de Tarragona va aixecar ahir l’ordre de clausura de cinc pistes de pàdel i una altra multiesportiva de la zona Park, que van ser precintades per la Guàrdia Urbana ara fa tres setmanes.
Arran de la denúncia interposada per un veí de la zona per «contaminació acústica» l’estiu passat, van requerir al CTT que presentés diferent documentació per tal de «legalitzar» aquestes instal·lacions. El passat 13 de maig, es va procedir a la clausura de sis pistes del club, que no havia entregat els informes.
La setmana següent, l’entitat va fer arribar tots els documents al consistori, que ha acabat decretant la reobertura de les instal·lacions. El president del Tennis Tarragona, Luis Salas, celebra la «voluntat» de l’Ajuntament d’«agilitzar el procés» per desprecintar les pistes, ja que «les escoles de pàdel poden tornar a l’activitat i els monitors poden tornar a treballar». «No obstant, continuem sense entendre que s’hagin precintat aquestes pistes i menys per una denúncia que fa referència al soroll», diu.
De fet, en la resolució de l’Ajuntament, s’exposa que «s’ha comprovat que l’establiment està inclòs al cens d’equipaments esportius de Catalunya» i, segons la llei de protecció contra la contaminació acústica, resta exclòs de complir els valors límit d’immissió sonora marcats entre les 9 i les 22 hores.
Això sí, se li ha requerit al CTT que presenti, en el termini d’un mes, «un control sectorial del vector llum» que inclogui «mesuraments de contaminació lumínica» per comprovar que no se superen els límits establerts. «Ja l’hem encarregat», assegura Salas. Mentrestant, però, no podran utilitzar la il·lumniació exterior.