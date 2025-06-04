Societat
Desenes de famílies de Tarragona denuncien una empresa per estafar uns 2 MEUR
Constitueixen una associació d’afectats a Tarragona i denuncien la «inacció» de la Justícia
«Hi ha persones a qui els hi han estafat 300.000 euros i que ara estan anant als menjadors de Càritas». Aquest és un dels casos més extrems de una suposada estafa que han patit desenes de famílies tarragonines. «Diversos companys vam aportar capital a OPS Capital, una empresa que es dedica a la compravenda d’immobles, la inversió en petites empreses i préstecs a tercers», explica Pau Alonso, un dels afectats.
Això va passar el 2019 i durant un temps tot va anar bé, fins que van deixar de rebre informes de l’activitat de l’empresa i dels diners que hi havien destinat. «Tu sempre tenies l’opció de reintegrar les inversions. I va arribar a un punt que no ens tornaven els diners ni ens donaven més informació. Van desaparèixer», indica Alonso.
Querella el 2023
El 2023, davant del problema, diversos inversors tarragonins van presentar una querella criminal comuna contra la companyia i van constituir una associació d’afectats. «La vam presentar perquè avancés tot ràpid i perquè es prohibís l’activitat a l’empresa i evitar més afectats. Però res d’això s’ha complert», explica Felipe Serrano, advocat dels afectats.
Segons expliquen, la denúncia es va presentar davant el Jutjat d’Instrucció número 2 de Tarragona. El 2014, el jutge va decidir que no era «competent» i va traslladar la causa a Barcelona. Des de la capital, van retornar el cas a Tarragona de nou.
«La inacció del jutjat encara fa més gran el problema. És molt flagrant perquè estem parlant de set delictes diferents», afegeix Serrano. La companyia hauria comès suposadament delictes de falsificació documental, administració deslleial i estafa, entre d’altres. La seva seu social està a Barcelona. «No entenem com no s’han aplicat mesures cautelars», diu l’advocat.
Tot i que gran part dels afectats són de Tarragona, a l’associació també han arribat casos de Saragossa i el País Vasc. «Ens tenen abandonats. Passa el temps i seguim igual», expressa Alonso. Després de 22 mesos de tramitació judicial, el cas continua en fase d’instrucció i l’empresa segueix operant. «Sabem que el propietari de la companyia segueix a Barcelona. Vam demanar que se li retirés el passaport», conclouen.